Fünf tote Heidschnucken liegen auf der Weide. Ein trauriger Anblick für den Oterser Biobauern Michael Scharein, dem die Tiere gehörten. Wenn dies das Werk eines Wolfes war, handelt es sich damit um einen der ersten dokumentierten Nutztierrisse in der Gemeinde Kirchlinteln.

Otersen - Die fünf Schnucken standen auf einer Weide, direkt an der Grenze zu Südkampen. Auf der einen Seite wird die Weide von einem tiefen Entwässerungsgraben begrenzt, den der oder die Angreifer wohl duchschwommen haben. Sie haben sich dann vermutlich unter dem Weidezaun durchgebuddelt.

Entdeckt hat die Tiere am Sonntag ein Jäger bei seiner morgendlichen Runde. Auf der Weide befand sich noch das Skelett eines Rehs. Es könnte also gut sein, dass es nicht der erste Besuch von Wölfen war. Scharein: „Als ich kam, hat eine Heidschnucke noch gelebt, die Bauchdecke war aufgerissen.“ Man hätte es von seinen Qualen erlösen müssen, doch da kommt die Bürokratie ins Spiel. „Das durfte ich nicht“, erzählt Scharein. Das hätte nur durch einen Tierarzt erledigt werden dürfen. „Den am frühen Sonntagmorgen aufzutreiben, war auch nicht so leicht.“

+ Fellfetzen wehen über die Weide. Fünf Heidschnucken, die hier standen, sind durch Kehlbisse getötet worden. © Bätje

Hubert Wichmann, Wolfsberater aus dem Nachbarkreis Nienburg, war ebenfalls vor Ort, um die Lage einzuschätzen. „Die Tiere hatten Kehlbisse. Vier waren tot, eines wurde eingeschläfert, als wir gerade ankamen.“ „Der oder die Verursacher haben sich unter dem Zaun durchgegraben.“ Dies sei durchaus wolfstypisch. „Deshalb wird ein Zaun mit Untergrabungsschutz empfohlen.“

Sichtung eines ganzen Rudels gemeldet

Es sei zu diesem Zeitpunkt nicht völlig auszuschließen, dass ein Hund oder ein anderes Tier für den Vorfall verantwortlich ist. Genaue Sicherheit könne nur eine DNA-Untersuchung geben. „Wir haben Proben von allen Tieren genommen.“ Diese habe Wichmann am Montag an das Wolfsbüro geschickt. Von da aus würden sie weitegleitet zum Forschungsinstitut Senckenberg. Grundsätzlich spreche in diesem Fall einiges dafür, dass es sich um einen Wolf oder gar ein ganzes Rudel gehandelt habe. Es sei auch nicht untypisch, dass Wölfe bei eingezäunten Nutztieren ihren Jagdtrieb ausleben würden, wie auch in Otersen geschehen. „Die Tiere wurden getötet, aber es wurde kaum gefressen“, so Wichmann.

+ Der Verursacher hat sich unter dem Weidezaun durchgegraben.

Die Zahl der gemeldeten Nutztierrisse in der Gemeinde Kirchlinteln hält sich laut den Schadenslisten des Wolfsbüros bisher in engen Grenzen. Allerdings habe es in den vergangenen Monaten vermehrt Meldungen von Personen gegeben, die Wölfe in der Umgebung von Otersen beobachtet haben. Ein Jäger habe kürzlich sogar die Sichtung eines ganzen Rudels gemeldet.

Sorgen wegen kleiner Kinder

So hat Scharein der Vorfall nicht wirklich überrascht. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft seines Gehöftes sei bereits ein Wolf gesichtet worden. Er mache sich deswegen auch Sorgen wegen seiner noch kleinen Kinder. Er wisse zwar, dass bislang Menschen von Wölfen unbehelligt geblieben seien, doch könne er sich vorstellen, dass die Tiere in bestimmten Situationen, wenn sie etwa krank sind oder verletzt, unvorhersehbar reagierten.

Scharein ist grundsätzlich kein Wolfsgegner. „Man muss mit dem Wolf leben“, ist der Bauer überzeugt. Doch er wünsche sich, dass festgelegt würde, wie viele Wölfe eine bestimmte Region verträgt, es sollte eine Obergrenze festgesetzt werden.

rei/bä