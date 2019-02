Harvester macht kurzen Prozess

Kirchlinteln/Armsen - Wie angekündigt, mussten die 65 Fichten neben dem Sportplatz des TSV Kirchlinteln gefällt werden, weil sie von Borkenkäfern befallen und teilweise schon abgestorben waren (wir berichteten). Befallene Nadelbäume dieser Art wurden mittlerweile auch beim Osterfeuerplatz in Armsen ausfindig gemacht und ebenfalls aus dem kleinen Waldstück, das in Gemeindebesitz ist, entfernt.

„Ich bekam eine Meldung von einer illegalen Müllablagerung in dem Waldstück. Bei der Inaugenscheinnahme fielen mir gleich die vielen trockenen Fichten auf“, berichtete Ortsvorsteher Hermann Ramme. Der verständigte Bezirksförster Udo Papenheim bestätigte den Befall mit dem schädlichem Krabbler, weshalb die Fichten auf dem zirka 5 000 Quadratmeter großem Waldstück gefällt werden mussten.

Die Borkenkäfer wurden in dem Gebiet nur in dieser kleinen Insellage lokalisiert. Die riesigen Fichtenbestände in Richtung Autobahn 27 waren noch verschont geblieben. Deswegen war sofortiger Handlungsbedarf, bevor die Käfer aus der Winterruhe erwachen und sich im Frühjahr weiter ausbreiten. Die Borkenkäfer fliegen bis zu 300 Meter weit, um neue Wirtsbäume zwecks Fortpflanzung zu kolonisieren. Da traf es sich gut, dass der Harvester gerade in der Nähe war, um erste Vorbereitungen für den Ausbau des umstrittenen Giersbergweges bei der genannten Schnellstraße vorzunehmen.

Laut Gemeindeverwaltung soll das kleine Stück Forst in Armsen nun mit Laubbäumen aufgeforstet werden, damit die Waldinsel erhalten bleibe. Es konnten nur wenige Eichen und Buchen sowie einzelne Kiefern erhalten werden.

Kurzen Prozess machte auch in Kirchlinteln die Baumfällmaschine des finnischen Herstellers Ponsse mit den Fichten, die befallen waren. Die schon abgestorbenen Exemplare hatten bereits gar keine Borke mehr am Stamm und die noch grünen Fichten mussten auch vorsorglich fallen. Sie werden abtransportiert, um die überall im Holz steckenden Larven der Käfer aus dem Wald zu entfernen. Nur so kann die weitere Verbreitung verhindert werden, weil durch die äußerst trockene Witterung im vergangenen Sommer die Population der Borkenkäfer explosionsartig angestiegen ist.

Jede befallene Fichte beherberge im Endstadium 60 000 Käfer, die als adulte Insekten ausschwärmen und gesunde Bäume suchen. „Die Borkenkäfer haben sonst keine Chance, da der abgestorbene Baum ihnen keine Nahrung mehr bietet“, sagte Förster Jürgen Raude. Denn ab einer konstanten Außentemperatur von 18 Grad würden die Borkenkäferarten Buchdrucker und Kupferstechers aktiv.

Daher war schnelles Handeln auch hier gefragt und der Harvester fällte binnen zweier Stunden den knapp 60 Jahre alten Fichtenbestand, der seinerzeit beim Bau des Fußballplatzes extra erhalten wurde.

Das Gerät war ebenfalls kurz vorher an anderer Stelle in der Ortschaft im Einsatz gewesen, um im privaten Waldstück Rehm in gleicher Mission die Ausbreitung des Käfers zu stoppen, weil dort neben dem Windwurf und Pflegearbeiten auch ein Käfernest unweit des Rathauses entfernt werden musste.

Beim Sportplatz werde von der Gemeinde eine Aufforstung mit Laubbäumen vorgenommen, sowie der Naturverjüngung freien Lauf gelassen. Dadurch könnten in den nächsten Jahren Kiefern und Lärchen die Lücken langsam schließen. Die Bestockung, wie der Experte sagt, sei im Moment stark reduziert und die Einzelbäume böten viel Angriffsfläche für Wind. lee