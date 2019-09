Halali auf dem Lohberg: Reitjagd mit Verein Graf von Schmettow

Hohenaverbergen – Ein großes Teilnehmerfeld ging bei der traditionellen Reitjagd rund um den Lohberg des Reitvereins Graf von Schmettow an den Start. Insgesamt waren es fast 80 Reiter, die ihre Pferde für die etwa zwölf Kilometer lange Strecke mit 26 Sprüngen gesattelt hatten. Das Halali mit der Begrüßung der Teilnehmer wurde auf dem Lohberg-Turnierplatz geblasen.

Das große Starterfeld resultierte aus etwa 40 Jugendlichen, die sich am Jugend-Wochenendcamp der Niedersachsen-Meute beteiligten. Die Mädchen und Jungen waren aus fast ganz Deutschland angereist und übernachteten im Pfadfinderheim in der Hasenheide, direkt neben dem Turnierplatz.

Die Pferde der Jugendlichen waren in Ställen von Züchtern in Neddenaverbergen sowie dem Hannoveraner-Verband in Verden untergebracht. Ein weiterer Höhepunkt dieses Camps war neben der Lohbergjagd eine spezielle Jugend-Reitjagd am Vorabend.

Begrüßt wurden die Reiter von Jagdherrin Dorothea von Behr. Sie führte später auch das springende Jagdherrnfeld an, dem weitere springende Felder und nicht springende Zuschauerfeld folgten. Jagdhornklänge der Gruppe „bien Aller“ waren der musikalische Auftakt.

Während sich die Equipage der Niedersachsenmeute auf die Jagd konzentrierte, setzte sich Philipp von Behr, begleitet von Ulrich von Behr, in Bewegung, um die Anisspur für die Meute zu legen.

Nach dem Start wurden die zahlreichen Zuschauer, die auf vier Trecker-Gespannen ihren Platz gefunden hatten, zu den Punkten entlang der Strecke gefahren, wo sie das Geschehen beobachten konnten. Nach knapp eineinhalb Stunden erreichte der Tross wieder den Lohberg-Turnierplatz. Traditionell verteilte die Jagdherrin hier den Eichenbruch als Zeichen der Teilnahme und die Hunde erhielten ihr verdientes Curree. Das abschließende Jagdessen fand am Lohberg-Turnierplatz statt. Hier bewirtete das Team des Hotels Gasthaus zur Linde aus Neddenaverbergen die rund 100 Gäste.

Bei fast strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen genoss die Jagdgesellschaft diesen Abschluss. Aus den Reihen der Gäste kamen viele lobende Worte. Auch die Jagdkritik sprach von einer gelungenen Veranstaltung. Verbunden wurde das mit einem Dank an die Organisatoren der Jagd und des Jugendcamps sowie an die Grundstückseigentümer, deren Flächen von den Reitern genutzt werden durften. Auch das medizinische Personal für Mensch und Tier wurde in diesen Dank mit einbezogen.