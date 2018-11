emkon-Azubis unterstützen den Nabu Kirchlinteln

Die Azubis der Firma emkon arbeiteten Seite an Seite mit den örtlichen Naturschützern.

Kirchlinteln - Zu welcher Ausbildung gehört es schon, im Rahmen von Umwelteinsätzen soziale Verantwortung zu übernehmen? Bei emkon in Kirchlinteln hat das Tradition. Auch in diesem Jahr unterstützten die Azubis des Maschinenbauunternehmens den örtlichen Nabu mit einem Arbeitsdienst.

In diesem Jahr waren die Berufsanfänger zusammen mit Gustav Schindler, Gerhard Mewes und Werner Eibich vom Naturschutzbund Kirchlinteln an den Osterfeuerteichen in der Nähe des Danziger Weges tätig. Hier war ein Amphibienteich völlig zugewachsen und bekam zu wenig Licht und Luft.

Mit Sägen, Astscheren und Beilen ging es motiviert ans Werk. Nach drei Stunden schwerer Arbeit war der Teich zur Hälfte vom Buschwerk befreit und kann nun seine Funktion als Amphibienbiotop wieder wahrnehmen. „Durch den Stickstoff-eintrag über Regen und Luft wächst die Wasserfläche viel schneller zu als früher, sodass wiederkehrende Rückschnitte öfter notwendig sind“, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung über den aktuellen Einsatz. Aus den Büschen entstand eine neue Benjeshecke am Rande des Gebietes. Benjeshecken sind Totholzhecken, die durch linienhafte, lockere Ablagerungen von Ästen und Zweigen entstehen und einen Lebensraum für neue Pflanzen bieten. Hermann Benjes beschrieb dieses Vorgehen Ende der 1980er-Jahre. Diese Heckenstruktur bietet Vögeln und anderen Tieren Schutz und Nahrung.

Auch wenn es anfangs noch etwas nass war, hat es allen Beteiligten viel Spaß gemacht. „Es ist wichtig, dass die Auszubildenden auch soziale Verantwortung übernehmen, weshalb wir bereits seit einigen Jahren dem Nabu Kirchlinteln tatkräftig bei seinen Umweltaktionen helfen“, erklärte Kai Rosebrock, Ausbilder bei emkon.

Auch die Vertreter des Nabu zeigten sich begeistert von dem freiwilligen Einsatz: „Die 19 Auszubildenden haben wieder einmal großartige Arbeit geleistet.“ Nun plant der Nabu schon das nächste Projekt für das kommende Jahr. Nach erfolgreicher Arbeit wurde noch gemeinsam gegrillt.