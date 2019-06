Gute Ergebnisse bei idealen Bedingungen

Neddenaverbergen – Erneut gewann das Team der Ortsfeuerwehr Weitzmühlen den Gemeinde-Leistungsvergleich der Kirchlintler Feuerwehren, und wie im vergangenen Jahr belegte der Gastgeber, die Gruppe aus Neddenaverbergen, den zweiten Platz. Sieger des Bundeswettbewerbs der Feuerwehrjugend der Gemeinde wurde die Gruppe „Lintler Geest“.

Bei der Siegerehrung sprach Gemeindebrandmeister Holger Müller von sehr guten Ergebnissen. Ideale Bedingungen habe es auf dem Bolzplatz am nordöstlichen Ende der Ortschaft gegeben, wenn auch ein Modul des Vergleichs der Aktiven sowie ein Teil des Wettbewerbs der Jugend ausgelagert worden seien. Der Dank für die Ausrichtung galt „seiner“ Feuerwehr, in der er schon lange aktiv ist. Unterstützung gab es vom örtlichen Schützen- und Sportverein, der sich so für die Hilfe beim Kreisverbandsfest der Schützen in Neddden bedankte.

Bürgermeister Wolfgang Rodewald würdigte in seinem Grußwort, dass die Neddener ein Feuerwehr-Großereignis ausgerichtet hätten, das eine Werbung für die Feuerwehren und für den Ort gewesen sei. Er freute sich, dass wieder alle Orts- und Jugendfeuerwehren teilgenommen haben. Das zeige, dass dieVeranstaltung etwas Besonderes sei. Hier würden sich die Ortsfeuerwehren und die Jugendfeuerwehren untereinander im fairen Wettstreit messen.

Ebenso wie Müller richtete Rodewald einen Dank an das Team der Wertungsrichter, die die Leistungen mit Fingerspitzengefühl benoteten. Er nutzte die Gelegenheit, um allen Kräften in der Feuerwehr für deren Engagement zu danken.

Mit einer Medaille wurden die Aktiven geehrt, die im vergangenen Jahr zum Moorbrand in der Region Meppen ausgerückt waren.

Schließlich überraschte Rodewald den Gemeindebrandmeister mit der Ehrung für 40-jährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr.

Seit 2018 wird der Leistungsvergleich in drei Modulen gewertet. Anstatt des bis 2017 geltenden einzigen Moduls „Löschangriff“ gibt es nun drei Teile. Neu ist das Modul der Maschinistenprüfung. Dabei sind Fahrübungen zu absolvieren. Der Teil „Löschangriff“ wurde geändert und umfasst das Verlegen der Schlauchleitung mit der anschließenden Aufgabe, durch einen trichterförmigen Aufsatz eine Tonne mit Wasser zu füllen. Das dritte Modul ist das Kuppeln einer Schlauchleitung.

Der zweiteilige Wettbewerb der Feuerwehrjugend besteht aus einem Staffellauf, wobei auf der Strecke feuerwehrtechnische Aufgaben absolviert werden müssen. Der zweite Teil ist der Aufbau eines Löschangriffs mit Verteiler und einem Parcours mit Hindernissen zum Verlegen von drei Schlauchleitungen. Der Wettkampf schließt mit dem Schlagen von Feuerwehrknoten.

Die Ergebnisse:

Leistungsvergleich/Aktive: Weitzmühlen vor Neddenaverbergen, Kirchlinteln, Kükenmoor, Otersen, Sehlingen, Luttum, Hohenaverbergen 2, Hohenaverbergen 1, Armsen, Schafwinkel, Bendingbostel, Holtum (Geest) und Heins. Den Hermann-Carstens-Wanderpokal für die beste Fahrübung sicherte sich das Team aus Holtum. Jugendfeuerwehr: Lintler Geest vor Luttum 2, Holtum (Geest), Neddenaverbergen 1, Kirchlinteln, Armsen, Weitzmühlen, Neddenaverbergen 2 und Luttum 1.