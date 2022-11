Ortsvorsteherin Helma Rippe: Gut vernetzt und offen für Veränderung

+ © Raczkowski Seit 21 Jahren ist Helma Rippe Ortsvorsteherin von Holtum (Geest). Seitdem hat sich das Ehrenamt sehr verändert, erzählt sie. © Raczkowski

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Reike Raczkowski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Serie Ortsvorsteher: Helma Rippe ist seit 21 Jahren Ortsvorsteherin in Holtum (Geest). Die 63-Jährige ist gut vernetzt und findet an ihrem Heimatdorf besonders schön, dass so viele Menschen so engagiert sind.

Holtum (Geest) – „Da hinten, da entsteht ein neues Baugebiet“, sagt Helma Rippe. Bauland sei in Holtum (Geest) sehr gefragt. Auch die beiden erwachsenen Kinder der Ortsvorsteherin seien aus Hamburg zurückgekehrt, weil sie in ihrem Heimatdorf leben wollten. Und die 63-Jährige kann das gut verstehen. „Wir haben eine gute, eine sehr gute Dorfgemeinschaft.“ Und sie muss es wissen, immerhin ist sie bereits 21 Jahre im Amt.

Viele der circa 840 Einwohner seien in den Vereinen und/oder der Feuerwehr aktiv. „Allein der TSV hat 250 Mitglieder.“ Auch Helma Rippe ist eines davon. Sie ist Kassenwartin in der Sparte Turnen. Und Medienwart im Schützenverein. Außerdem Mitglied im Heimatverein, im Förderverein des Kindergartens, in der CDU und in der Feuerwehr. „Und im Bürgerbusverein“, sagt sie und grinst. „Dadurch, dass ich überall dabei bin, bekomme ich natürlich auch viel mit, das hilft mir bei der Arbeit als Ortsvorsteherin. Vernetzung ist gut und ich weiß auch immer gerne, wann welche Kurse und Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus laufen.“ Und das seien einige. Allein der TSV biete eine Krabbelgruppe, Kinderturnen, Linedance, Yoga, Rückenfit, Männerturnen und Pilates an. „Bei uns ist fast jeden Tag etwas los.“

„Holtum wächst, und das ist nicht zuletzt deswegen gut, weil der Kindergarten immer gut ausgelastet ist.“ Anfang der 2000er-Jahre habe es in der Politik mal Überlegungen gegeben, die Einrichtung zu schließen, erinnert sich Rippe. „Das ist mittlerweile glücklicherweise vom Tisch.“ Heute sei ein großes Thema für die Ortschaft der geplante Ausbau zur Zweigleisigkeit der Strecke Verden-Rotenburg, hier insbesondere der Lärmschutz und die geplante Schließung von Bahnübergängen.

Die Holtumerin setzt sich auf eine Bank auf dem Dorfplatz und lächelt. Dieser Platz sei das Herz des Dorfes. Und diese alten Bäume und der Glockenturm hätten schon so einiges gesehen. Viele Feiern, Schützenfeste und vor allem reichlich Kinder, denn die Fläche am heutigen Kindergarten war früher Holtums Schulhof. „Das Gebäude dahinten, da bin ich früher zur Schule gegangen“, sagt Rippe. Nach der Grundschule sei ihre Generation in Verden auf weiterführende Schulen gegangen. Heute gingen die Holtumer Kinder zuerst in Walle zur Schule, danach auf die Kirchlintler Oberschule oder auf eines der Verdener Gymnasien. „Früher haben wir Holtumer keine so starke Bindung an Kirchlinteln gespürt“, gibt sie zu. „Heute gehören wir kirchlich zu St. Petri und das Gefühl von Zusammengehörigkeit ist stärker geworden.“ Seit sie selbst im Homeoffice sei, Rippe arbeitet bei einer IT-Firma, gehe sie am liebsten in Kirchlinteln einkaufen. „Der neue Edeka dort ist wirklich super.“

Früher sei die Arbeit als Ortsvorsteherin noch ganz anders gewesen, die Aufgaben hätten sich verändert. „Am Anfang hatte ich mal eine wöchentliche Sprechstunde, aber das wird heute nicht mehr nachgefragt.“ Damals hätten die Bürger sogar neue Personalausweise bei ihr beantragen können. Und heute? Da informiert sie die Holtumer per WhatsApp über die neuesten Angelegenheiten und Veranstaltungen. „Ich habe dafür extra eine Gruppe gegründet, die hat mittlerweile 250 Mitglieder. Ob Bekanntmachungen, Fundsachen, entlaufene Katzen oder der Termin für das Laternelaufen – damit habe ich alle schnell informiert.“ Wer in die Gruppe will, könne sich gerne bei ihr melden.

Im nächsten Jahr möchte Helma Rippe, die zwei Enkelkinder hat, in Rente gehen. „Eigentlich wollte ich auch schon mein Amt als Ortsvorsteherin aufgegeben haben.“ Veränderungen seien etwas Positives. „Manchmal denke ich, ich bin schon etwas eingefahren. Wenn man so lange vor sich hinwurschtelt, ist das nicht gut. Da muss auch mal jemand Neues kommen, mit einem frischen Blick auf die Dinge und neuen Impulsen.“ Aber man habe sie „belatschert“, wenigstens noch eine weitere Ratsperiode Ortsvorsteherin zu bleiben.

Schön sei in Holtum, dass so viele Menschen so engagiert seien. „Das hat man zum Beispiel bei der Friedhofsumgestaltung vor einigen Jahren gemerkt.“ Da hätten ganz viele Holtumer mit angepackt. „Und wenn man hier mal schweres Gerät braucht, dann ist ganz sicher einer unserer Landwirte ganz schnell vor Ort.“

Für sie sei Holtum Heimat. „Ich glaube, 90 Prozent aller Einwohner kenne ich.“ Und die restlichen zehn Prozent? „Die würde ich gern kennenlernen.“