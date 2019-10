Grundstein für das Pfarrhaus

Verantwortliche freuen sich über Neubau für die Kirchengemeinde

+ Offizielle Grundsteinlegung: Kirchenvorstand Reinhard Richter legt die Schatulle im Beisein von Hans Heinrich Eitzmann (hi.) und Pastorenpaar Merle und Dennis Oswich in die Betondecke des künftigen Pfarrhauses. Foto: leeske

Kirchlinteln – Nach langen und umfangreichen Planungen ist es nun endlich soweit und der Neubau des Pfarrhauses der St.-Petri-Kirchengemeinde nimmt zügig Formen an. Bei der symbolischen Grundsteinlegung sprachen Kirchenvorstand und das Pastorenpaar Merle und Dennis Oswich am Dienstag von einem „Meilenstein für die Kirchengemeinde“. Auch die Architekten waren vor Ort. Die Beteiligten waren sich einig: „Für eine langfristige Besetzung der Pfarrstelle ist ein attraktives Pfarrhaus sehr wichtig. Deshalb brauchen wir unbedingt diesen Neubau für unsere Gemeinde“, betonte Kirchenvorstand Reinhard Richter. Ziel sei es, die Bauarbeiten in der ersten Jahreshälfte 2020 abzuschließen.