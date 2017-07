Wild und wohltuend: Grüne Helfer am Wegesrand

Brunsbrock- Es gibt knuspriges Brot mit leuchtend bunter Blütenbutter, dazu erfrischend-herbe Giersch-Limonade. Zum Pressegespräch im idyllischen Garten des Müllerhauses in Brunsbrock hat Susanne Zweibrück außerdem allerhand duftendes Grünzeug mitgebracht: Mädesüß, Wasserdost, Löwenzahn, Lavendel und vieles mehr, was der Laie nicht identifizieren kann.

„Das habe ich alles heute gesammelt“, sagt die Heilpflanzenexpertin aus Bendingbostel. Sie weiß nicht nur, wo diese Pflanzen zu finden sind, wie man sie am besten verwendet und gegen welche Beschwerden sie helfen – sie teilt ihr Wissen auch gern. Seit einigen Jahren bietet sie im Müllerhaus regelmäßig Seminare, Workshops und Kräuterwanderungen an – mit erstaunlicher Resonanz.

Dass Lavendel beruhigend wirkt und Salbeitee gegen Halsschmerzen hilft, wissen wohl die meisten. Aber wer hätte gedacht, dass ein Aufguss aus Weißdorn, der in dieser Region an vielen Stellen wächst, das Herz stärkt, dass Mädesüß ähnlich wirkt wie Aspirin und dass Schafgarbe und Gänsefingerkraut gegen Menstruationsbeschwerden helfen?

„Und schauen Sie mal, das hier ist Giersch. Es wird von vielen Menschen als Unkraut angesehen, doch er steckt voller Mineralstoffe und Vitamine, schmeckt gut in vielen Gerichten und hilft außerdem gegen Gicht“, weiß Zweibrück.

+ „Wildpflanzen können uns helfen, gesund zu bleiben“, davon ist Susanne Zweibrück überzeugt. Hier hat sie Schafgarbe gefunden. Das Kraut kann bei Verdauungsproblemen eingesetzt werden, in der Hautpflege oder bei Menstruationsbeschwerden. © Raczkowski

Es sei schade, dass sich die Menschen immer mehr von der Natur entfremden. Umso so schöner sei es, Interessierte an das Thema heranzuführen und ihnen bewusst zu machen, welche Schätze am Wegesrand zu finden sind. „Wildpflanzen sind echte Meisterwerke mit besonderen Fähigkeiten. Ich bin zum Beispiel immer wieder fasziniert davon, wie widerstandsfähig sie sind. Man findet sie überall, an Autobahnen zum Beispiel. Oder in der Großstadt, wenn sich durch eine Ritze im Asphalt ein Löwenzahn drängt.“ Sammeln, berichtet Zweibrück, sollte man die Pflanzen an solchen Stellen aber nicht. „Wo viele Autos fahren oder Hunde ausgeführt werden, lässt man lieber die Finger davon.“ In der naturnahen Gegend um Brunsbrock gebe es jedoch zahlreiche Stellen, wo man bedenkenlos nach Wildpflanzen Ausschau halten könne.

+ Die Blütenbutter enthält Knoblauchrauke, Hornveilchen, Rosenblätter, Borretsch, Johanniskraut und Nachtkerze – alles aus Zweibrücks Garten. © Raczkowski

Die 56-Jährige Pflanzenfreundin stammt aus einer Bendingbosteler Gärtnerfamilie, hat den Beruf auch selbst gelernt. Nachdem sie über 20 Jahre im Marketing eines großen Unternehmens gearbeitet hat, wollte sie sich 2012 neu orientieren und machte eine Ausbildung zur Heilpflanzenexpertin in Schafwinkel. Dort lernte sie Dagmar Kräft kennen, mit der sie gemeinsam ein Konzept entwickelt hat. Unter dem Motto „Das Beste aus Kräutern, Blüten und Essenzen“ veranstalten die beiden Workshops, entwickeln Rezepturen und bieten auf Hobbymärkten selbst hergestellte Produkte an.

Kräuterwerkstatt stellt monatlich Pflanzen vor

In der Kräuterwerkstatt werden immer am letzten Donnerstag im Monat zwei Heilpflanzen vorgestellt. „Wir wollen, dass die Teilnehmer diese mit allen Sinnen erleben. Es darf geschnuppert, gefühlt und probiert werden.“ Im Praxisteil wird etwas für die Hausapotheke hergestellt oder eine gesunde Mahlzeit zubereitet.

In der Kräuter-Küche sammeln die Teilnehmer Pflanzen und zaubern Leckereien daraus. Individuelle Pflegeprodukte werden in Hautkosmetikkursen hergestellt und bei Kräuter-Wanderungen erklären Zweibrück und Kräft, woran Wildkräuter zu erkennen sind und was beim Sammeln zu beachten ist.

„Lavendel & Rosmarin – ein Hauch von Provence“ lautet zum Beispiel das Motto am Donnerstag, 27. Juli, 19 bis circa 21.30 Uhr, in der Kräuterwerkstatt im Müllerhaus. „Beide Heilpflanzen haben einen unverwechselbaren Duft, den wir mit Sommer und Wärme verbinden“, sagt Susanne Zweibrück. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 04237/510 oder über das Anmeldeformular unter www.rundum-duefte.de.

Zweibrück ist überzeugt davon, dass die Inhaltsstoffe der Wildpflanzen heilsame Wirkungen haben, betont aber auch: „Wer ernsthaft krank ist, gehört zum Arzt. Wildpflanzen können uns aber dabei helfen, gesund zu bleiben“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Auf der Suche nach Heilpflanzen am Wegesrand ist mitunter Vorsicht geboten. Zum Beispiel dann, wenn das giftige Jakobskreuzkraut, eine schöne „Mörderin“, die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

rei