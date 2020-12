Großprojekt unter Corona-Bedingungen

Erste Arbeiten an der Luttumer Dorfscheune erfolgt / Helfer dürfen sich weiterhin melden

+ © Otten Einiges getan hat sich im Inneren der Dorfscheune. Als Nächstes steht der Abbruch des Betonfußbodens an. © Otten

Luttum – Der Start ist geglückt, das Projekt „Umbau Luttumer Dorfscheune“ hat begonnen. So konnte in den vergangenen Wochen bereits ein Großteil der Abrissarbeiten, wie zum Beispiel der Rückbau der Elektrik, das Entfernen von Trockenbauwänden inklusive Dämmung, die Aufnahme des alten Holzfußbodens sowie der Abbau der Emporen erledigt werden, berichten die Ehrenamtlichen in einer Pressemitteilung. Besonders erfreulich sei der schnelle Fortschritt deshalb, weil die Arbeitseinsätze unter Corona-Bedingungen ablaufen müssten.