Großer Chor zum 120. Geburtstag

Kirchlinteln – „Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König“, heißt es im Psalm 98 und dieser Sinnspruch gilt auch für den Posaunenchor Kirchlinteln, der in diesem Jahr 120 Jahre alt wurde. Dieses Ereignis war auch der Grund, die Chöre des Kirchenkreises sowie die beiden benachbarten Posaunenchöre der Selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche (Selk) aus Verden und Brunsbrock und den Posaunenchor Kirchwalsede einzuladen.

Mehr als 80 Musiker aus 14 Ensembles fanden sich zu einem großen Chor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Tilmann Benfer zum Konzert zusammen. Der 85-jährige Fritz Diercks war in den Reihen der Musiker der wohl älteste Bläser. Er trat während seiner Schulzeit in den Posaunenchor Bendingbostel ein und ist seit 1947 aktiv. 1986 wurde das Ensemble in den Posaunenchor Kirchlinteln integriert.

Das Wetter meinte es allerdings nicht gut mit den Aufführenden und deren Gästen. Wegen des angekündigten Regens war das Konzert vom Garten des Lintler Krugs in das Festzelt verlegt worden. Die Tropfen, die auf das Zeltdach prasselten, begleiteten fast rhythmisch das gesamte Konzert. Durch das Programm führten Anke Köhler und Andre Winter, die den Gästen interessante Informationen zu Posaunenchören allgemein und zum Jubilar im speziellen vermittelten. Im Verlauf des Konzerts gratulierten der stellvertretende Superintendent Marko Stenzel, Bürgermeister Wolfgang Rodewald und Pastor Dennis Oswich. Das vielköpfige Ensemble zeigte sich gut eingespielt und überzeugte mit seiner Spielfreude von der ersten bis zur letzten Minute.

Spielfreude von der ersten Minute an

Sehr abwechslungsreich gestaltete sich die Aufführung. Das Konzertprogramm entsprach dem aktuellen Trend in den Posaunenchören, neben der Standardliteratur mit kirchlicher Musik auch Popularmusik wie Jazz, Blues Spirituals und Pop-Musik zu spielen. Ein extra Notensatz „Kreisposaunenfest“ war erstellt und die Literatur den Chören rechtzeitig mitgeteilt worden.

So konnten alle zu Hause proben und zusätzlich gab es einige Tage vor dem Konzert noch eine Generalprobe im Verdener Dom. Das Prelude von Charpentier (1634 bis 1704), vielen Zuhörern als Eurovisionshymne aus dem Fernsehen bekannt, war der Beginn des etwa eineinhalbstündigen Konzerts.

Es folgten Sätze kirchlicher Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847) und Johann Christian Bach (1735 bis 1782) sowie die „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg (1843 bis 1907). Dem moderneren Charakter ist die vom Ensemble gespielte Vocalise von Richard Roblee (geboren 1943) sowie „Have a Good Time“ von Uli Gutscher (1955) zuzurechnen.

Im weiteren Verlauf war das durch Louis „Satchmo“ Armstrong bekannte „What a Wonderful World“ zu hören, Andreas Kettmann betitelte eine seiner Kompositionen mit „Mein kleiner, grüner Kaktus“ und Amanda McBroom war mit „The Rose“ vertreten, arrangiert von Tim Kunike, dem stellvertretenden Leiter des gastgebenden Chores.

Zum Mitsingen aufgefordert wurden die Gäste beim von Benfer arrangierten Song „Ich sing Dir mein Lied“. Nach dem „Amen“ von Dieter Wendel als Abschluss des offiziellen Programms begeisterten die Bläser das Publikum mit dem Evergreen „Highland Cathedral“. rö