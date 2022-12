Werner-Wahnsinn in Kükenmoor

Von: Reike Raczkowski

Von winzig bis riesengroß: Fred Wischmann zwischen unzähligen plüschigen Werner-Figuren. © Raczkowski, Mareike

Puzzles. Radiergummis. Federmappen. Badewannenstöpsel. Wolldecken. Bücher. Computerspiele. Zigarren. Campingzelte. Kalender. Müslischalen. Klobürsten. „Hier hab ich eine Werner-Aktie und da ein paar Werner-Kondome“, sagt Fred Wischmann, während er durch seine spektakuläre Sammlung führt, die ausgestattet ist, wie ein Fan-Shop.

Kükenmoor – „Ja, wann genau hat dieser Wahnsinn begonnen? Das muss so in den 80er-Jahren gewesen sein, als ich die ersten Werner-Bücher gelesen habe.“ Die absurden Comics von Rötger „Brösel“ Feldmann, die später auch verfilmt wurden, begeisterten damals viele Menschen. Die Geschichten handeln von Werner und seinen Erfahrungen als Installateurlehrling und seiner Leidenschaft für Motorräder, von Trinkgelagen und anderen Exzessen. Der Humor ist norddeutsch und für damalige Verhältnisse oft gewaltig unter der Gürtellinie. „Ich hab die Bücher geliebt“, so Wischmann, der erzählt, dass es damals, lange vor Ebay und auch lange vor dem Internet, immer auf den letzten Seiten der Werner-Bücher Werbung gegeben habe für Merchandising-Artikel. „Damit hat alles angefangen“, sagt Wischmann.

Seinerzeit habe es auch in Verden im Spielwarengeschäft Witte einiges rund um Werner zu kaufen gegeben. „Manches andere konnte ich über die Buchgeschäfte besorgen oder über den Verlag. Später habe ich auch das eine oder andere Stück auf Flohmärkten entdeckt.“

Nie geöffnete Wundertüten

Langsam wuchs die Sammlung, aber den ganzen großen Schub gab es erst mit Internetplattform Ebay. „Da habe ich dann ordentlich zugeschlagen“, lacht Wischmann und zeigt einige seiner größten Schätze.

Da ist zum Beispiel eine original Kinofilm-Rolle. Abspielen könne er diese zwar nicht, aber einem Sammler gehe es meistens auch nicht darum, seine Stücke zu benutzen, so Wischmann. Das sehe man zum Beispiel auch an seinen Werner-Wundertüten. Rund 40 Stück hat er in seiner Sammlung, seit vielen Jahren lagern sie in einer Box. Keine ist geöffnet. Ob er denn nicht neugierig sei, was da drin ist? „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den Wundertüten irgendwas befindet, was ich noch nicht in meiner Sammlung habe, ist sehr gering“, so Wischmann, der erklärt, dass die verschlossenen Tüten einen weitaus größeren Sammlerwert hätten als ihr Inhalt.

Ein anderes Highlight seiner riesigen Sammlung ist ein komplett bestückter Ständer mit Werner-Postkarten. „Die Postkarten sammelte ich schon eine Weile, und da wollte ich gerne eine schöne Möglichkeit haben, diese angemessen zu präsentieren.“ Dass er tatsächlich einen komplett gefüllten Werner-Ständer ergattern konnte, freut ihn noch heute.

Schmuckstück: Ein Werner-Spielautomat

Ein richtiges Schmuckstück ist auch der Werner-Spielautomat, voll funktionstüchtig, inklusive reichlich Chips, mit dem man das schmucke Gerät füttern und dann ordentlich „daddeln“ kann.

Die Druckplatte eines Werner-Comics gehört ebenso zur Sammlung wie einige Werner-Kondome, diverse Papp-Aufsteller und sogar einige original Popcorn-Tüten, die vor Jahrzehnten bei der Vorführung des Kinofilms verteilt wurden – nur das Popcorn fehlt, zum Glück, nach all der Zeit wäre das wohl auch nicht mehr so appetitlich gewesen.

Ein ganzes Regal ist gut bestückt mit diversen Werner-Werkzeugen, die die Aufschrift „Schwarzarbeit“ tragen. Daneben buhlen Werner-Zigarren, Zippo-Feuerzeuge und natürlich „Bölkstoff“, das Werner-Bier, in unterschiedlichen Behältnissen, um Aufmerksamkeit.

Die Kleidung ist ungetragen

Dass Fred Wischmann Figuren und Kuscheltiere der Werner-Charaktere in Massen besitzt, wundert natürlich nicht. Vom Kapuzenpullover bis hin zur Krawatte hat er aber auch eine ganze Garderobe mit Werner-Klamotten zusammengetragen. „Die Kleidung hätte ich heute zum Fototermin natürlich anziehen können, aber das wäre nicht authentisch gewesen, denn ich trage die Sachen auch sonst nie.“ Er nimmt einen Werner-Button in die Hand, einen von unzähligen aus seiner Sammlung. „So einen könnte ich mir jetzt an die Brust heften, aber was soll das, das mache ich ja auch sonst nicht.“

Ein Geheimnis sei seine Sammlung keinesfalls: Alle seine Freunde und Bekannten wüssten genau, wie groß seine Leidenschaft für den liebenswerten „beinharten Rocker“ Werner ist. So kommt es, dass der Kükenmoorer auch reichlich „Fan-Art“ besitzt. Also Werner-Utensilien, die nicht im Handel verkauft wurden, sondern von Liebhabern selbst gefertigt wurden, wie einige liebevoll hergestellte Marionetten, die von einem Regal baumeln. „Und das hier“, sagt Wischmann strahlend, „war ein Geschenk vom örtlichen Schützenverein für 20 Jahre Vorstandsarbeit.“ Er zeigt eine Milchkanne, bemalt mit Werner-Motiven.

Unverkäuflich ist die Sammlung nicht

Er liebe zwar den Werner-Humor, erzählt er. Aber er selbst sei nun wirklich kein Rocker-Typ. „Ich habe zwar einen Motorrad-Führerschein, aber das war es auch schon“, sagt Wischmann, der bei der Agentur für Arbeit in Verden beschäftigt ist und sich als Personalratsvorsitzender engagiert.

Er blickt sich in seinem Werner-Zimmer um. Seine Lebensgefährtin würde sich gerne selbstständig machen und hier einen Friseursalon eröffnen, erzählt der 58-Jährige. Dann wüsste er auch nicht so genau, wohin mit den ganzen Sachen. „Verkaufen? Na ja, also es ist nicht so, dass die Sammlung unverkäuflich wäre.“ Nur diese zerstückeln, das wolle er nicht so gerne. „Wenn jemand genug Geld bieten würde für die gesamte Sammlung, würde ich wohl zumindest drüber nachdenken.“

Bis dahin will er aber lieber noch ein wenig weiter sammeln. „Interesse habe ich immer an besonderen, ungewöhnlichen Sachen oder an großen Pappaufstellern“, sagt er. Wer etwas Entsprechendes anbieten möchte – oder Lust hat, sich seine Sammlung in Kükenmoor einmal anzuschauen, könne sich gerne per E-Mail bei ihm melden: fred.wischmann@t-online.de.

Von Bölkstoff über Aufklebern bis Kapuzenpullis hat Fred Wischmann in seinem Werner-Zimmer in Kükenmoor alles, was das Fan-Herz begehrt. © Raczkowski, Mareike