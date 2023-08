Glasfaser für den Kernort Kirchlinteln

Von: Katrin Preuß

In geringen Teilen ist der Kernort Kirchlinteln bereits an Glasfaser-Netz angeschlossen. Kommendes Jahr soll der große Rest folgen. © T-M-Net

Die Verdener Firma T-M-Net will Kirchlinteln ans Glasfasernetz anschließen. Der Ausbau soll kommendes Jahr beginnen.

Kirchlinteln – Die Schule am Lindhoop hat's. Das Kirchlintler Rathaus auch. Dazwischen jedoch klafft eine Versorgungslücke. Jedenfalls, was Glasfaser-Anschlüsse betrifft. Das wollen Marco Bungalski und sein Team von T-M-Net jetzt ändern. Im kommenden Jahr will das Verdener Unternehmen im Kernort mit dem Ausbau beginnen.

Bürgermeister Arne Jacobs findet's gut, wie er am Montagnachmittag auch beim Pressegespräch am Lintler Krug betont. „Insbesondere in den Ortsrandlagen ist die Breitband-Versorgung nicht wie gewünscht“, berichtet er vom Wunsch nach Verbesserung, der immer wieder im Rathaus vorgetragen wird.

Dabei gehört Kirchlinteln nicht zu den sogenannten weißen Flecken. Aktuell stehen hier 100 MBit zur Verfügung, in Teilen 250. Wer hier zur Glasfaser wechselt, erhält eine Bandbreite von 1 000 Mbit. Damit verringere sich nicht nur die Download-Zeit beträchtlich, sondern auch die Latenzzeit, die ein Datenpaket vom Empfänger zum Webserver und zurück benötige, so Marco Bungalski.

Wollen den Glasfaser-Ausbau im Kernort Kirchlinteln vorantreiben: Volker Schimanski, Christina Wieters und Marco Bungalski von T-M-Net. Bürgermeister Arne Jacobs (v.l.) begrüßt das. © Preuß

Mitarbeiter Volker Schimanski nennt noch einen weiteren Vorteil. „Fast alle zwei Jahre haben wir eine Verdoppelung der Datenmenge“, so der T-M-Net-Vertriebschef. „Das kriegt man über Kupfer irgendwann nicht mehr abgedeckt.“ Glasfaser sei nicht nur weniger störanfällig, sondern auch zukunftsfähiger. Die XGS-Pon-Technik, die in Kirchlinteln zur Anwendung kommt, ist ausgelegt auf Datenraten von 10 Gigabit pro Sekunde. „Dadurch ist das Netz gleich für Bandbreiten von mehr als 1 Gigabit pro Sekunde bereit.“

Ihre erste Runde von Haustür zu Haustür in Kirchlinteln haben Marco Bungalski, Volker Schimanski und ihre Kollegin Christina Wieters bereits hinter sich. Am kommenden Sonnabend, 26. August, 10 bis 14 Uhr, wird T-M-Net auch im Rahmen der 900-Jahr-Feierlichkeiten mit einem Stand am Lintler Krug vertreten sein, um über das Projekt zu Infomieren.

„Wir schaffen eine komplett neue Infrastruktur“, sagt Volker Schimanski. Da gibt es Beratungsbedarf. Zumal der Kunde bis zu einem gewissen Grad mitentscheide, wo Glasfaser und Hausanschluss verlegt. Und das nicht „huschi-wuschi“, wie Marco Bungalski betont, sondern so, dass es mindestens die nächsten 50 Jahre hält.

Die persönliche und direkte Beratung ist dem Firmenchef wichtig. „Wir entsenden keine Drückerkolonnen, die auf aggressive Art und Weise versuchen, zwingend Verträge an der Haustür abzuschließen“, sagt er mit Blick auf die Konkurrenz auf dem heiß umkämpften Markt.

Dass diese den Kernort Kirchlinteln mit seinen rund 1 100 Haushalten noch nicht für sich entdeckt hat, möchte T-M-Net nutzen. Der mittelständische Unternehmer Bungalski wirbt dafür beim Verbraucher um Verständnis. „Wir haben uns jahrelang um jeden abgelegenen Hof gekümmert“, sagt er. „Wir können jetzt nicht zugucken, wie die Konzerne, die das nicht getan haben, jetzt die lukrativen Gebiete ausbauen.“

10 000 Menschen, verteilt auf 175 Quadratkilometern, leben in der Gemeinde Kirchlinteln. Das bedeutet eine Menge abgelegener Orte ohne Glasfaser. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht könne er das Vorgehen von T-M-Net, als nächstes den Kernort anzuschließen, verstehen. Dennoch sei es seine Bitte und sein Wunsch, dass danach nicht Schluss sei, sondern das Unternehmen wieder in die Fläche gehe. Marco Bungalski konnte Bürgermeister Arne Jacobs beruhigen: „Das ist auch unser Ziel.“