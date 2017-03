Großes Gewusel beim Dorfkinotag in Kirchlinteln

Kirchlinteln - Der letzte Kinotag in der Kulturdiele des Lintler Krugs vor der großen, siebenmonatigen Pause war wieder einmal sehr gut besucht. „Mit so vielen Kindern hatten wir am Nachmittag nicht gerechnet, darum mussten wir noch weitere Stühle holen, damit alle 80 Kinder einen Platz hatten“, sagte Renate Meyer.

Auch Popcorn musste in der Küche des Lintler Krugs noch zusätzlich zubereitet werden. „Denn eine Tüte für jedes Kind muss sein.“ Elke Beckmann und Renate Meyer freuten sich über mithelfende Eltern und bedankten sich bei ihnen. „Es ist toll, dass Mütter und Väter uns tatkräftig unterstützten, als es in dem ganzen Gewusel mit den vielen Kindern ein bisschen unübersichtlich wurde“, sagte Elke Beckmann.

Kino und Bürgerbus freuen sich großer Beliebtheit

Nicht nur das Kino verzeichnete in der vergangenen Saison eine steigende Besucherzahl, auch der Bürgerbus freut sich über die kleinen Fahrgäste, die das Angebot, aus den Dörfern in den Krug gefahren zu werden, immer mehr in Anspruch nehmen.

Vor Beginn wurden noch die sieben DVDs verlost, die in der zurückliegenden Saison nachmittags für die Kinder gezeigt wurden. Neben den sechs regulären Filmen kam auch der Film, der im Rahmen des Ferienprogramms gezeigt wurde, zur Verlosung. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder den Lintler Krug beleben“, freuen sich die Akteure vom Dorfkino.

Im Oktober macht das Team weiter

Den Abendfilm „Die Ostsee von oben“ wollten am Dienstagabend ebenfalls zahlreiche Interessierte ansehen. Alle Tische waren besetzt. Aber jetzt macht das „Kino im Krug“-Team erst einmal Pause und bedankt sich bei allen Kinogästen.

Ab Oktober geht es weiter, dann schon in die zehnte Saison unter dem Motto „Kino im Krug – find ich gut“ und wieder mit spannenden Filmen für Jung und Alt.

hm