Geschichtswerkstatt in Wittlohe öffnet

Wittlohe – Umso größer ist jetzt die Freude, das Haus der Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Sonntag, 28. April, öffnet die Geschichtswerkstatt offiziell ihre Pforten. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst für alle um 10 Uhr, in dem der Superintendent des Kirchenkreises Verden, Fulko Steinhausen, die geistliche Dimension der Erinnerungsarbeit beleuchten wird. Zum eigentlichen Festakt, ab 11.30 Uhr, wird der Vorsitzende des Vereins der Zeitgeschichtlichen Werkstatt im Kapitelhaus, ZWiK, Harm Schmidt, die Gäste des Festaktes im Wittloher Gemeindehaus begrüßen.

+ Feldpost aus der Feder eines Soldaten. © Timme

Die besondere Idee dieser Geschichtswerkstatt sei, dass sie vor allem Jugendlichen, Schülern und Konfirmanden die Möglichkeit biete, Geschichte des 20. Jahrhunderts selbst zu entdecken und zu erforschen. „Geschichte eben nicht einfach bloß in fertigen Geschichtsbüchern zu lesen, um sie dadurch zu erlernen“, beschreibt Pastor Timme. „Deshalb werden am Sonntag auch Jugendliche zu Wort kommen, um darüber zu berichten, was sie an dieser regionalgeschichtlichen Forschungsarbeit so sehr interessiert und warum sie sich in diesem Bereich auch im vergangenen Jahr gegründeten Verein schon seit einer ganzen Zeit einbringen.“