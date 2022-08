Kirchlintler arbeitet an Buch zu Stadtmusikantenweg

+ © Göllner-Martin Autor Klaus Merkle sammelt Fakten, Anekdoten und Rezepte entlang des Stadtmusikantenweges. © Göllner-Martin

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Rebecca Göllner-Martin schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Geschichten, Erzählungen und Rezepte entlang des Stadtmusikantenweges trägt Klaus Merkle zusammen, um sie in einem Buch zu veröffentlichen. Material gibt es reichlich.

Kirchlinteln – Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Wer mit Klaus Merkle spricht, spürt seine Leidenschaft. Er lebt und liebt die Geschichte der Region. Damit ebendiese nicht verloren geht, arbeitet der Kirchlintler an einem Buch. Der Inhalt: Geschichten, Erzählungen und Rezepte entlang des Stadtmusikantenweges durch die drei Landkreise Verden, Rotenburg und Heidekreis.

Rund vier Jahre lang schreibt der 75-Jährige schon das auf, was später einmal in seinem Werk stehen soll. Er habe viele Kontakte, schnappe viel auf und „gräbt dann nach“. So beschreibt er selbst seinen Arbeitsprozess. Er sei sehr belesen und historisch interessiert.

Rezepte von „Arme Ritter“ bis „Kirchenmausbissen“

Die Idee zu dem Projekt sei ihm während seiner geführten Fahrradtouren entlang des Stadtmusikantenweges gekommen. Die gesammelten Rezepte stammen allesamt von Menschen, die dort leben. „Sie sind typisch sind für die Orte“, sagt Merkle. Zwei Beispiele: Adriane von Behr vom Stellichter Rittergut steuert, wie sollte es anders sein, die Zutatenliste für „Arme Ritter“ bei. Und Gisela Worthmann, Gästeführerin in der Stellichter Kirche, erklärt, wie sie „Kirchenmausbissen“ herstellt.

Des Weiteren hat Klaus Merkle ausführliche Informationen zusammengetragen zu den Stationen des Radweges. Dazu gehören unter anderem der Königshof in Visselhövede oder auch die Hügelgräberheide südlich von Kirchlinteln, ebenso finden sich Fakten über das Verdener Moor wieder.

Hinzu kommen Randgeschichten, wie der 75-Jährige sie nennt. Überlieferungen, die laut Klaus Merkle in Vergessenheit geraten, wenn sie nicht schriftlich fixiert werden. So berichtet er unter anderem von Butterhexen, vom Mord im Paterbusch, von einer Elefantenjagd vor 120 000 Jahren oder auch vom Brauchtum der Pferdeköpfe an alten Niedersachsenhäusern.

Suche nach einem Verlag

„Vielleicht werden es auch zwei Bücher“, meint der Kirchlintler mit Blick auf das große Inhaltsvolumen. Doch erst einmal müsse er einen Verleger finden, der sein Werk drucken möchte. „Im Eigenverlag möchte ich es nicht herausgeben“, erklärt Klaus Merkle und hofft, dass sich vielleicht sogar nach dem Lesen dieses Artikel jemand mit ihm in Verbindung setzt (Telefon 04236/8297).

Bis dahin arbeitet er eifrig weiter, um die Geschichte der Region auf Papier festzuhalten. Nicht jeden Tag, dazu habe er zu viele Nebenbaustellen wie die Chorarbeit oder das von ihm organisierte Männerfrühstück, aber immer mit einem klaren Ziel vor Augen.