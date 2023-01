Gesang steht in Kirchlinteln hoch im Kurs

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Schön klingt es und Spaß macht es außerdem, wenn der Lintler Chor gemeinsam seine Lieder anstimmt. Chorleiter Svavar Sigurdsson (Mitte, sitzend) ist auf diesem Bild leicht an seinem Islandpulli zu erkennen. © Raczkowski

Fröhlicher Gesang dringt aus dem altehrwürdigen Gebäude. Das sind doch die Zeilen des bekannten Liedes „Island In The Sun“? Ist etwa Harry Belafonte zu Gast in Kirchlinteln? Nein, es ist eine Probe des Lintler Chores. Eine Gruppe, die wächst und wächst. „In Kirchlinteln stirbt der Gesang nicht aus“, ist ihr Motto. Dabei gab es Zeiten, da sah es düster aus um die Zukunft der Chormusik in der Ortschaft.

Kirchlinteln – „Island in the sun“ sei eines der Lieblingslieder des Chorleiters Svavar Sigurdsson, verraten Chorsprecher Giesela Ries und Klaus Merkle. Beide sind glücklich, dass derzeit zu jeder Probe rund 30 Sängerinnen und Sänger in den Lintler Krug kommen. Und es würden immer mehr, „entgegen dem allgemeinen Trend“, freut sich Merkle, der erzählt, dass Gesang in Kirchlinteln schon immer einen hohen Stellenwert besessen habe.

„So wurde bereits 1910 in der ehemaligen Gastwirtschaft von Carl Müller, wo nun der Friseursalon ist, der Männergesangverein Eintracht Kirchlinteln gegründet.“ In den 70er- und 80er-Jahren habe es den Singkreis Kirchlinteln mit Jörg Pöhl als Chorleiter gegeben und bis 2015 auch die Frauengesangsgruppe Kantare, die musikalisch von der Diakonin Karin Kuessner geleitet wurde.

„Im Mai 2016 – nach genau 100 Jahren – schlief die Tätigkeit des Kirchlintler Männerchores ein, weil die Mitgliederzahl zu gering wurde“, weiß Merkle. Der Vorschlag, einen gemischten Chor zu bilden, sei damals abgelehnt worden. „Mit Fraunslüd tosommen sin, dat mokt wie nich“, sei damals leider die Meinung vieler Sänger gewesen. „Zeitgleich beendete Kantare ihre Sangesgemeinschaft und der Singkreis Kirchlinteln hatte schon in den 80er-Jahren das Singen eingestellt.“

Starb nun in Kirchlinteln der Gesang aus? „Das konnte ich nicht glauben und sammelte einige Gleichgesinnte, die mit Gitarre, Akkordeon und Trommel Gesang begleiten konnten“, erinnert sich Merkle. Ein musikalischer Leiter habe für die Idee eines Projektchores zunächst nicht gewonnen werden können.

Männer und Frauen singen zusammen? Klappte besser als erwartet

Unter dem Motto „Singen unter Linden“ sei dann ab Mai 2017 einmal im Monat zu einem freien Singen eingeladen worden. Dazu seien jedes Mal 40 bis 80 Sängerinnen und Sänger gekommen. Was für ein Erfolg und was für ein eindeutiges Zeichen, dass die Kirchlintler gerne singen, freuten sich Merkle und seine Mitstreiter. „Auch die Sänger aus dem ehemaligen Männerchor merkten: Es klingt doch ganz gut, wenn Männer und Frauen zusammen singen.“

Und so wurde dann doch Kontakt zu Kantare aufgenommen. „Die Gruppe hat als Frauenchor unter der Leitung von Karin Kuessner viele Jahre zusammen gesungen, beim Gottesdienst, Hochzeiten, Geburtstagen und so weiter. Irgendwann hatte Karin immer weniger Zeit und einige Frauen haben aufgehört, es blieben nicht mehr genug Sängerinnen“, so Giesela Ries. Als Klaus Merkle die Idee eines gemeinsamen Chores hatte, seien auch die Damen etwas verhalten gewesen, gibt Ries zu. „Aber es hat sich gelohnt.“

Über Kreisgrenzen hinweg wurde gemeinsam nach einem Chorleiter gesucht, der dann in Ahnebergen ausgemacht werden konnte. Svavar Sigurdsson, geboren in Island, leitete zu dieser Zeit mehrere Chöre, doch es klappte, einen passenden Termin zu finden. „Mit Svavar als Chorleiter merkten bald alle: Gemeinsam Singen und Lachen geht sehr gut“, so Merkle.

Susanne Shehata übernimmt von Svavar Sigurdsson

Viele Stücke wurden seitdem einstudiert und sogar einige Auftritte absolviert. Die ungewöhnliche Zusammensetzung zeichne heute das besondere Klangbild dieses Chores aus, „weil mehr als zehn Männerbassstimmen eine tragende Basis für die jubilierenden Frauenstimmen bilden können“, so Merkle. „Wir werden wohl nie in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten“, scherzt er, aber bei Festen und Feiern seien sie gerne dabei. „Aber wir singen nicht nur zusammen, sondern machen auch gemeinsame Unternehmungen wie Fahrradtouren, Gartenfeste und Betriebsbesichtigungen.“

Etwas traurig seien die Sänger gewesen, als Chorleiter Svavar Sigurdsson ihnen berichtete, dass er in Kürze für einige Zeit beruflich in seinem Heimatland Island zu tun habe. Doch beim jüngsten Übungsabend folgte sogleich die Erleichterung: Sigurdsson hatte Susanne Shehata, die ehemalige Chorleiterin des Kirchlintler Männerchores, mitgebracht, um sich das Ganze einmal anzuhören.

Aber beim bloßen Zuhören blieb es nicht. Sie griff an dem Abend gleich zu ihrer Stimmgabel und gab den Ton für das plattdeutsche Lieblingslied des Chores an. Die Kirchlintler beenden ihre Treffen nämlich immer mit einem Stück, dessen Text ins Hochdeutsche übersetzt lautet: „Der Tag der geht, der Abend kommt, was waren das für schöne Stunden...“

Zum Ende des Singabends gab es für Shehata ein langes Händeschütteln, weil alle alten Bekannten des ehemaligen Männerchores mit ihr noch persönliche Worte austauschten. Sie entschied sich, die Kirchlintler vorerst weiter zu begleiten.

Svavar wurde von den Chormitgliedern mit viel Applaus nach Island verabschiedet.