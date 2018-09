Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Sehlingen verfehlt Bundesentscheid

Sehlingen - Die Würfel sind gefallen: Die Landesbewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat die Dörfer für die Teilnahme am Bundeswettbewerb 2019 nominiert. Für Sehlingen in der Gemeinde Kirchlinteln war auf Landesebene allerdings Endstation.

Die beiden Ortsteile Klein und Groß Sehlingen gehören zwar nicht zu den drei Auserwählten , die Niedersachsen auf der Bundesebene vertreten, dennoch gab es viel Anerkennung.

Als einziger Vertreter des Landkreises Verden hatten die Sehlinger noch einmal Besuch von der Jury bekommen. Mit dabei hochkarätige Experten der Dorfentwicklung sowie Vertreter des Landkreistages und der Landwirtschaftskammer. Die Sehlinger zeigten dabei unter anderem die Entwicklungschancen ihres Ortes durch eine notwendige Lückenbebauung und eine Wohnraumschaffung auch im Außenbereich eindrucksvoll auf.

So besichtigte die Jury den Umbau einer Scheune in ein Wohnhaus bei Christian Sündermann. „Sehr positiv ist, dass mit dem Landkreis Verden als Baubehörde eine Lösung gefunden wurde, das Gebäude als Wohnhaus zu erhalten. Die Frage wäre sonst gewesen, was sonst mit der Scheune im Außenbereich passiert wäre“, sagte Jury-Mitglied Dr. Lutz Mehlhorn als Vertreter des Niedersächsischen Landkreistages.

+ Sehr beeindruckt war die Jury von der Wohnraumschaffung im Außenbereich auf dem Hof von Christian Sündermann (l.). © Leeske „Sehlingen hat Zukunft! Die Fahne mit dem Schriftzug des Wettbewerbes hängt hier zu Recht“, attestierte die Jury im Dörpshus nach der 90-minütigen Rundfahrt durch den Ort. „Egal, wie es ausgeht. Sie haben gewonnen.“

In der ausführlichen Beurteilung der Jury werde Sehlingen ein bewusster Umgang mit den gewonnen Erkenntnissen aus der Dorfentwicklung bescheinigt. „Die gemeinsam entwickelten Ideen zur Bewahrung der Bau- und Gartenkultur sowie die Entwicklung der Initiative „Kinderkleiderbörse zur Unterstützung von Projekten im Dorf sind anzuerkennen“, heißt es zusammenfassend. Weiter wurden konzeptionelle Strukturen zur Einbindung der Dorfgemeinschaft in die Entwicklung des Ortes bescheinigt.

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) gratuliert den Siegern und wünscht ihnen viel Erfolg für den Bundesentscheid im Sommer 2019: „Als Dorfgemeinschaft haben Sie Bemerkenswertes für die Region geleistet. Alle Projekte zeigen, dass es gelingt, Dörfer durch bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit attraktiver und zukunftsfähiger zu machen. Die Zukunft der ländlichen Regionen hängt ganz wesentlich von Menschen ab, die sich dafür einsetzen, dass ihre Orte lebenswert und lebendig sind.“

Die Jury hat unter Leitung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) in sechs Tagen 18 Dörfer bereist. Die Teilnehmer waren über Kreis- und Regionalwettbewerbe ausgewählt worden (wir berichteten). 178 Dörfer waren dabei. Die Abschlussveranstaltung zum 26. Landesentscheid ist für den 5. November geplant. Die Sehlinger werden mit einer Abordnung die Veranstaltung besuchen.

