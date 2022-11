Kirchlinteln plant Einspar- und Sanierungsmaßnahmen

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Nur noch 19 Grad warm, die Außenbeleuchtung bleibt aus, auf Weihnachtsbeleuchtung wird verzichtet und so weiter: Auch im Kirchlintler Rathaus wird Energie gespart. Was die großen Energiefresser wie Straßenbeleuchtung oder Heiztechnik in den gemeindeeigenen Gebäuden angeht, stehen allerdings noch Entscheidungen aus. © Raczkowski

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind längst auch im Landkreis Verden angekommen und damit auch die Sorgen vor einer Energiekrise. Alle sind aufgerufen, Energie zu sparen. Das gilt auch für die Kommunen. Im Interview mit der VAZ berichtet Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs, wie sich das in seiner Gemeinde konkret darstellt.

Fahren Sie jeden Abend Ihren Rechner im Büro runter? Nehmen Sie das Aufladekabel für ihr Handy aus der Steckdose, wenn Sie es nicht nutzen? Und wie sieht es mit Ihren Mitarbeitern aus?

Jacobs: Ja, zumindest meistens. Insgesamt merke ich, dass ich viel mehr auf das Thema Energieeinsparungen achte, auch im privaten Bereich. Auch die Kolleginnen und Kollegen ziehen mit und haben selber viele Vorschläge gemacht. Selbst vermeintlich kleine Maßnahmen haben eine große Wirkung, wie zum Beispiel richtiges Lüften oder konsequentes Ausschalten von Geräten, wenn sie nicht gebraucht werden.

Gibt es noch weitere Maßnahmen das Verwaltungsgebäude betreffend?

Jacobs: Aus den Rückmeldungen der Belegschaft ist eine Liste mit rund 20 Einzelmaßnahmen entstanden. Vieles sind Punkte, die keine Raketenwissenschaft sind, sondern einfach wieder in das Blickfeld mussten. Dazu gehört das konsequente Lichtausschalten beim Verlassen des Raumes, beim Kauf neuer Geräte stärker auf die Energieeffizienz zu achten oder die Möbel von den Heizkörpern abzuziehen für eine bessere Zirkulation der warmen Luft. Wir haben auch die Warmwasseraufbereitung in den Sanitärräumen ausgeschaltet und die Heiztemperatur gesenkt. Aktuell sind wir dabei, unsere Beleuchtung vollständig auf LED umzurüsten. Ich bin wirklich sehr froh, dass so viele ihren Beitrag leisten und mitmachen.

Und was ist mit den großen Energiefressern? Wird die Gemeinde die Straßenbeleuchtung umrüsten?

Jacobs: Wir haben uns intensiv mit unserer Straßenbeleuchtung beschäftigt. Hier kann auf zwei Wegen Energie gespart werden, durch die Reduzierung der Leuchtzeiten und die Umrüstung der Beleuchtung auf LED. Ich hatte geglaubt, dass man mal eben mit einem Schalter die Leuchtzeiten anpassen kann. In der Gemeinde müssten allerdings 56 Schaltstellen angefahren werden, um andere Zeiten zu programmieren. Das ist ein hoher Aufwand und in Zeiten von Fachkräftemangel nicht mal eben zu realisieren. Der symbolische Wert ist sicherlich hoch, gleichzeitig der Einspareffekt doch eher gering. Effizienter sind andere Maßnahmen und wir sollten unser Geld und das Personal dafür einsetzen, was den höchsten Nutzen hat, um Energie und letztendlich auch Geld zu sparen. Gleichzeitig werden wir der Politik vorschlagen, stärker als bisher in unsere Straßenbeleuchtung zu investieren und insbesondere das Schaltsystem zu erneuern.

Und wie sieht es mit der Wärmeversorgung aus?

Jacobs: Die Gemeinde Kirchlinteln verbraucht ungefähr drei Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie. Hier sind nach der Einschätzung unserer Experten die größten Potenziale für Energieeinsparungen. Wir arbeiten intensiv mit dem kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk im Landkreis Verden (KEEN) zusammen. Wir haben alle unsere Gebäude untersucht, messen monatlich die Energieverbräuche und haben unsere Hausmeister geschult. Gerade die Untersuchung unserer Gebäude hat den Optimierungsbedarf bei Heiztechnik und Dämmung deutlich aufgezeigt. Wir werden uns jetzt insbesondere auf unsere drei Schulen und das Rathaus konzentrieren, als größte Energieverbraucher. Dabei müssen wir beachten, dass uns das in den kommenden Jahren finanziell stark fordern wird. Deswegen muss Aufwand und Nutzen der Maßnahmen auch immer im Verhältnis stehen. Gerade habe ich Verträge für die Lieferung von regionaler Fernwärme für zwei unserer Gebäude abgeschlossen, um uns unabhängiger von den Gaspreisentwicklungen zu machen.

Wie wichtig ist das Thema der Politik?

Jacobs: Sehr! Fraktionsübergreifend arbeiten wir auch hier gut zusammen. Uns allen geht die Umstellung oft nicht schnell genug, aber wir haben einen klaren Fahrplan, um unseren Beitrag für Energieeinsparungen zu leisten. Ich denke, auch die kommenden Haushaltsberatungen werden stark von dem Thema dominiert. Wir werden der Politik vorschlagen, 350 000 Euro alleine für energetische Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen, ebenso für Investitionen in die Optimierung unserer Straßenbeleuchtung. Leider wird der Haushalt durch steigende Energiepreise in 2023 alleine schon um 400 000 Euro zusätzlich belastet. Wenn wir auch das Geld aufbringen können, bleibt die Frage nach der Materialverfügbarkeit und verfügbaren Handwerkern. Gerade beim Thema Fachkräftemangel haben wir zu lange auf akademische Abschlüsse geschielt und unser Handwerk vernachlässigt, das bekommen wir jetzt zu spüren.