Gemeinde Kirchlinteln sagt Fotowettbewerb ab

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Nicht traurig sein: In diesem Jahr fällt der Wettbewerb zwar aus, aber 2023 soll mit neuem Schwung gestartet werden. Dieses Motiv, eine Einsendung von Bernd Meyer aus einem früheren Wettbewerb, würde auch gut zum Motto des kommenden Jahres passen © wettbewerb zwar aus, aber 2023 soll mit neuem Schwung gestartet werden. Dieses Motiv, eine Einsendung von Bernd Meyer aus einem früheren Wettbewerb, würde auch gut zum Motto des kommenden Jahres passen. Foto: Bernd Meyer

Der Fotowettbewerb der Gemeinde Kirchlinteln für dieses Jahr wird abgesagt. Grund: Zu wenig Einsendungen.

Kirchlinteln – Vor Petra Lindhorst-Köster auf dem Tisch liegen ein paar Fotos. Einige wenige Fotos, muss man sagen. „Das ist die ganze Ausbeute, mehr Einsendungen haben wir nicht bekommen“, sagt Kirchlintelns Tourismusbeauftragte. Neun Bilder von drei Teilnehmern, so die Resonanz auf den diesjährigen gemeindlichen Fotowettbewerb. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2020 hatten 41 Kirchlintler ihre 126 schönsten Aufnahmen eingereicht.

Die Veranstaltung inklusive Preisverleihung und Ausstellung wird deswegen in diesem Jahr ausfallen. Beerdigt werden soll der Wettbewerb nicht: Im kommenden Jahr soll aber einiges anders werden. In der Hoffnung, dass die verjüngte Version wieder mehr Hobbyfotografen dazu inspiriert, auf den Auslöser zu drücken.

Teilnahme soll erleichtert werden

Es wäre der 15. Fotowettbewerb der Gemeinde gewesen, doch es sollte nicht sein. „Das Thema in diesem Jahr war schwer, das gebe ich zu. Aber ich hätte mit mehr Resonanz gerechnet“, so Lindhorst-Köster. Doch „50 Jahre Gemeinde Kirchlinteln“ hat kaum Fotografen zur Teilnahme motiviert. Die Tourismusbeauftragte hätte sich eigentlich viele Aufnahmen von dem Gemeindejubiläum gewünscht. Und sie sei sich sicher, dass bei den Veranstaltungen im Sommer viele tolle Bilder entstanden seien. Aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen hätten die Fotografen diese nicht eingesandt.

Vielleicht seien es auch die relativ umfangreichen Wettbewerbskriterien, die die Kirchlintler von einer Teilnahme abhielten. „Deswegen soll im nächsten Jahr vieles einfacher sein.“ Zum einen werde die Gemeinde keine digitalen Aufnahmen mehr einfordern. „Denn damit grenzen wir ja alle Menschen aus, die mit digitaler Fotografie nichts anfangen können. Mehr Werbung in den Sozialen Netzwerken solle künftig auch die jüngere Generation ansprechen. Zusätzlich sollen ungewöhnlichere Formate künftig erlaubt sein. „Panorama-Bilder sehen nicht nur gut aus, sie funktionieren auch gut auf unserer Homepage“, erinnert Lindhorst-Köster an den eigentlichen Zweck des Wettbewerbs: Bilder zu erhalten, mit denen die Gemeinde Kirchlinteln für sich werben kann, etwa im Internet oder in Broschüren. Auch das typische quadratische Instagram-Format soll 2023 erlaubt sein.

Arbeitstitel des Themas 2023: „Gemeinde Kirchlinteln – schon gesehen?“

Um ihren eigenen Aufwand und den der Jury zu verringern, sollen die Teilnehmer künftig aber nur noch ein Foto, maximal zwei, statt wie bisher vier Aufnahmen einreichen können. „Das wird uns die Arbeit sehr erleichtern.“ Und zu guter Letzt soll es künftig deutlich allgemeinere Aufgabenstellungen geben. Für das nächste Jahr könnte sich die Tourismusbeauftragte „Gemeinde Kirchlinteln – schon gesehen?“ vorstellen. „Das könnte alles mögliche sein: ein ungewöhnlich gewachsener Baum, ein neues Gebäude, ein dreibeiniger Hund. Neues, Ungewöhnliches, Kuriositäten, Geheimtipps ...“

Die drei Fotografen, die in diesem Jahr Beiträge eingereicht hatten, habe Lindhorst-Köster bereits über die Absage informiert – verbunden mit einer kleinen Süßigkeit. „Alle hatten Verständnis für die Entscheidung.“