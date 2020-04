Gemeinde erlässt Eltern die Gebühren

Kirchlinteln - Von Reike Raczkowski. Die wichtigste Nachricht des Abends: Eltern in der Gemeinde Kirchlinteln müssen für die Dauer der coronabedingten Schließung der Kitas keine Gebühren zahlen. Das gilt auch für jene, die derzeit die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Das entschied die Politik ohne Gegenstimme.

Unter ungewöhnlichen Bedingungen traf sich der Rat am Donnerstag im Lintler Krug. Große Abstände herrschten zwischen den Politikern, ein Desinfektionsspender stand am Eingang und die Redebeiträge waren auffällig kurz. Und noch etwas war anders: Es saßen diesmal deutlich weniger Ratsmitglieder zusammen als sonst üblich. „Wir haben ein sogenanntes Pairing-Abkommen getroffen“, erklärte Ratsvorsitzender Wilhelm Hogrefe den Zuhörern. Diese Fairness-Vereinbarung sieht vor, dass sich alle Fraktionen dazu bereit erklären, nur eine reduzierte Anzahl an Ratsmitgliedern in die Sitzung zu schicken. Wichtig ist dabei natürlich, dass die realen Mehrheitsverhältnisse im Gremium abgebildet werden.

Verwaltung arbeitet in zwei Teams

Mit Interesse verfolgten die Anwesenden zunächst die Ausführungen des Bürgermeisters über die aktuelle Corona-Lage, über Maßnahmen und Hilfsangebote. Er teilte außerdem mit, dass die Rathausmitarbeiter derzeit in zwei Teams arbeiten würden. „Immer wenn die eine Gruppe im Rathaus ist, befindet sich die andere im Homeoffice.“ Diese strikte Trennung solle dafür sorgen, dass die Verwaltung auch im Falle einer Infektion in den eigenen Reihen möglichst lange handlungsfähig bleibt. Regelmäßige Kontakte zum Krisenstab des Landkreises stünden auf der Tagesordnung.

Eines der wichtigsten Themen der Ratssitzung war die Änderung der Gebührensatzung für Kindertagesstätten. Zum einen ging es um die in Kirchlinteln übliche jährliche Erhöhung um ein Prozent. Dabei werden Grüne und SPD, die prinzipiell gegen diesen Vorgang sind, traditionell von der Mehrheitsfraktion CDU überstimmt. Zum anderen sollte diesmal darüber entschieden werden, ob die Gemeinde die Eltern während der vom Landkreis angeordneten Schließung der Kitas von den Gebühren freistellt. Sollten davon zunächst nur jene Eltern profitieren, deren Kinder im Moment tatsächlich in keiner Einrichtung sind, einigte sich die Politik am Donnerstag darauf, alle Eltern freizustellen.

Die Notbetreuung in der Gemeinde, so berichtete Rodewald, werde derzeit nur von sehr wenigen Eltern in Anspruch genommen. Vier Kinder würden im Moment betreut, ab kommender Woche seien es sieben. Es handele sich dabei ausschließlich um Kinder von Eltern, die in der kritischen Infrastruktur tätig, also „systemrelevant“ sind. Diese Menschen, die ohnehin viel für die Gesellschaft leisteten, in dieser schwierigen Phase von einer Freistellung auszunehmen, sei unfair, befand die Politik.

Aus Freude darüber, bei der Freistellung zu einer Einigung gekommen zu sein, stimmte die SPD ausnahmsweise mit der CDU für die einprozentige Erhöhung, während die Grünen sie auch diesmal ablehnten.

Beide Entscheidungen betreffen natürlich ohnehin nur jene Kirchlintler, die derzeit tatsächlich Gebühren zahlen müssen, also zum Beispiel Eltern von Krippenkindern oder von Kindern im Grundschulalter in einem Hort. Der normale Kindergartenbesuch ist ja ohnehin seit 2018 beitragsfrei.