Gasthof Heitmann feiert Jubiläum

+ Schöne Überraschung zum Jubiläum: Hermann Heitmann und seine Ehefrau Karin (Mitte) mit ihrer Belegschaft und Freunden vor dem neuen Schild. Foto: Leeske

Kreepen – Alles neu und modern, so präsentierte sich der Gasthof Heitmann in Kreepen vor 25 Jahren. Der damalige Neustart ist bestens gelungen, nun wurde Jubiläum gefeiert. Der Geburtstag war für die Mitarbeiter Grund genug für ein besonderes Geschenk. Nichtsahnend kam Hermann Heitmann mit Ehefrau Karin zu seinem Gasthaus, wo die ganze Belegschaft schon mit Freunden des Hauses warteten. „Habe ich denn schon Geburtstag?“, fragte der Gastronom staunend in die Runde.