Fußball macht auch ohne hohes Tempo Spaß

Luttum – Walking-Football heißt die neue Trendsportart, die im TSV Lohberg angeboten wird. Seit Anfang Februar bietet der Verein montags, von 19 bis 20.30 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule Luttum interessierten Männern und Frauen die Gelegenheit, in ruhigem Tempo Fußball zu spielen. „Bewegt älter werden ist dabei das neue Motto für Frauen und Männer, die ihrer Lieblingssportart nicht mehr mit der gewohnten Intensität nachgehen können, sich aber weiterhin fit halten wollen“, sagt Manfred Lorenz, im TSV der Ansprechpartner für das neue Angebot.

Wie der Name schon verrät, darf beim Walking-Football nicht gelaufen werden, maximal schnelles Gehen ist erlaubt. Der Ball darf nicht über Hüfthöhe geschossen werden, es gibt keinen Torwart, Handspiel ist grundsätzlich untersagt. Ein Verstoß der Regeln führt zu einem Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Eine weitere Regel ist die Vermeidung von hartem Körperkontakt, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird und der Sport besonders gesundheitsfreundlich ist. Die Mannschaftsstärke beträgt jeweils sechs Spieler pro Team.

Manfred Lorenz entdeckte die in England populäre Trendsportart beim SV Hämelhausen im Landkreis Nienburg. „In Deutschland gibt es zurzeit weniger als zehn Vereine, die diesen Sport anbieten“, weiß Lorenz. Kürzlich fand ein Trainingsspiel in der Luttumer Sporthalle zwischen den Teams vom Lohberg und aus Hämelhausen statt.

Im Rahmen einer Trainerfortbildung hatte Oliver Diercks vom Walking-Fußball gehört und war davon total begeistert, Für seine Idee, diese Sportart im SV Hämelhausen anzubieten, fand er schnell Mitstreiter. „Wichtig ist uns dabei, den Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich wieder sportlich zu betätigen und die Freuden des Mannschaftssports zu teilen“, erläutert Diercks. Es würden sich immer wieder witzige Situationen ergeben, sodass auch der Spaß nicht zu kurz komme. Das Angebot werde in seinem Heimatverein sehr gut angenommen und mobilisiere Fußballverrückte jeden Alters. Diese Sportart biete Senioren und Rekonvaleszenten die Möglichkeit, Sport zu treiben, aber auch jüngeren Spielern mache Walking-Football Spaß.

„Unser ältester Spieler ist 75 Jahre alt – und auch ihn hat das Fußballfieber wieder voll gepackt“, erzählt Diercks. Mittlerweile hätten sich bei der Walking-Football-Gruppe „Silberlöwen“ des SV Hämelhausen knapp 20 Spieler herauskristallisiert, die sich wöchentlich zum Training träfen. Sobald die Temperaturen es zuließen, werde das Training nach draußen verlegt, um dem Ball auf dem Rasen „hinterherzujagen“.

Von Seiten des SV Hämelhausen gibt es die Hoffnung, dass dieses Angebot nur der Anfang ist und dass noch weitere Vereine die Chance ergreifen, Menschen in ihrem Umfeld zu mobilisieren, um wieder aktiv am Sport und am Vereinsleben teilzunehmen. Vielleicht werde damit die Möglichkeit geschaffen, sich in Spielen mit anderen Mannschaften zu messen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann sogar einen Ligabetrieb.

Seitens des TSV Lohberg würde sich Manfred Lorenz über viele interessierte Frauen und Männer aus allen Altersschichten freuen, die sich für diesen Freizeitsport entscheiden. Wer wolle, könne immer montags, ab 19 Uhr, zur Sporthalle kommen und vielleicht schon mal ein Schnupper-Trainingsspiel mitmachen. Weitere Infos gibt es von ihm unter Telefon 04231/63261 oder in der Geschäftsstelle des Vereins unter 04231/951729. rö