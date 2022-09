Wittlohe: Ein letzter Gruß in Sütterlin

Ein Dankeschön: Wilhelm Timme und Wolfgang Rodewald versüßen Annika Riemenschneider den Abschied als FSJlerin. © Hermann Meyer

In ihrem freiwilligen sozialen Jahr arbeitete Annika Riemenschneider einen Briefwechsel aus der NS-Zeit zwischen einer Neddener Familie und ihrem Sohn auf. Nach seinem Tod in Kriegsgefangenschaft erhielt die Familie einen letzten Gruß.

Wittlohe – Annika Riemenschneider hat ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in Wittlohe beendet. Auf der Vorstandssitzung der Zeitgeschichtlichen Werkstatt im Kapitelhaus zu Wittlohe (Zwik) wurde sie für ihre doppelte Tätigkeit in der St.-Jakobi-Kirchengemeinde und der Zwik von Wolfgang Rodewald und Wilhelm Timme im Gemeindehaus verabschiedet. Besonders ihr letztes Projekt, das Transkribieren von 142 Dokumenten aus dem Briefwechsel zwischen der Familie Storch und deren Sohn Heinz-Ulrich von 1940 bis 1947 hat bei Laudatoren großen Eindruck hinterlassen. Timme erinnerte daran, dass Annika dafür den Cato-Bontjes-van-Beek-Preis des Landkreises Verden in diesem Jahr erhielt.

Für das aufwendige Transkribieren musste Annika viel Zeit aufwenden. Sie zog dabei auch einige ältere Menschen zurate, die mit der Sütterlinschrift großgeworden sind. Trotzdem blieben noch einige Fragezeichen offen. In einem Kurzdurchgang erzählte sie den Zwik-Vorstandsmitgliedern von ihrem Ergebnis.

Der im Jahr 1922 geborene Neddenaverberger Heinz-Ulrich Storch wird 1940 zum Arbeitsdienst eingezogen und freut sich anfangs über die Abwechslung. Von seiner Familie, der Schwester Irene „Reni“ Storch, dem Vater Heinrich Storch und der Mutter Rena Storch bekommt er regelmäßig Briefe und Päckchen mit Essen, Pralinen, Zigaretten, Briefmarken und Geld. In den Briefen erzählt die Familie Heinz-Ulrich von der hiesigen Landwirtschaft, Familienangelegenheiten und den kleinen Abenteuern zu Hause wie Fahrten nach Verden oder Bremen.

Heinz-Ulrich Storch als Soldat, Anfang der 40er-Jahre. © Repros: Hermann Meyer

Heinz-Ulrich schreibt in seinen Briefen von der militärischen Ausbildung am Gewehr, gibt der Familie Tipps zu Problemen mit dem Trecker und beweist sein kaufmännisches Geschick, indem er bei seiner Familie um Zigaretten bittet, um sie an Stubenkameraden weiterzuverkaufen. 1941 versucht die SS, Heinz-Ulrich mit vielen Versprechungen anzuwerben, was aber nicht gelingt. Die Probleme mit dem Trecker können nicht behoben werden, weil es keine Ersatzteile gibt – jedenfalls nicht für Familie Storch, die mit den Nazis nichts am Hut hat und auch nicht mit „Heil Hitler!“ grüßt.

Im Oktober desselben Jahres bekommen Freunde und Bekannte der Familie Stellungsbefehle, unter anderem in Russland. Ab diesem Zeitpunkt kommen in den Briefen auch Nachrichten von Gefallenen und Verwundeten vor. Ende 1941 wird der 19-jährige Heinz-Ulrich nach Russland versetzt, allerdings wird er bis 1943 nicht in Kämpfe verwickelt, aber die Familie sorgt sich sehr um ihn.

Im Dezember 1943 schreibt die Familie, dass Bomber Neddenaverbergen überflogen haben, aber keine Bombardierung stattgefunden habe. Heinz-Ulrich besucht zur Hochzeit seiner Schwester im Februar 1944 noch einmal Neddenaverbergen und weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es sein letzter Besuch in der Heimat sein wird. Auffällig ist, dass er bei der Hochzeit nicht die Uniform trägt.

Bei der Hochzeit seiner Schwester im Februar 1944. Heinz-Ulrich Storch steht hinter dem Ehepaar. Es war sein letzter Besuch in Neddenaverbergen. © Repros: Hermann Meyer

In allen Briefwechseln klingt an, dass alle glauben, dass der Krieg bald gewonnen sein wird. Heinz-Ulrich hofft zu dieser Zeit auf Heimaturlaub im Juli 1944, wo ihm dann aber eine Urlaubssperre dazwischenkommt. Auf dem Hof in Neddenaverbergen bekommt die Familie Nachricht, dass sie ab August eine Frau mit drei kleinen Kindern aufnehmen soll. Die Nachrichten von Toten, Verletzten und Vermissten häufen sich, und die Briefe von Heinz-Ulrich an seine Familie werden immer kürzer.

Da die Post nur noch 100-Gramm-Päckchen befördert, bekommt Heinz-Ulrich auch entsprechend kleinere Lebensmittelpäckchen aus Nedden, wenn sie überhaupt ankommen. Heinz-Ulrich fährt in der Führergruppe mit und ist damit noch ein gutes Stück von der Front entfernt, worüber seine Familie sehr froh ist. Ende November wird er in der Slowakei stationiert und scheint sich mit den Einheimischen gut zu verstehen. Zu Weihnachten schreibt Heinz-Ulrich seiner Familie einen Gruß und berichtet von einem gefallenen Kameraden.

Anfang April kommt der letzte Brief aus dem Jahr 1945. Danach gibt es eine Lücke von über einem Jahr. Am 7. Juli 1946 schreibt Heinz-Ulrich seiner Familie aus der Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion, allerdings ist dies schon die zweite Karte von dort, aber die erste ist nicht bei den Dokumenten. Er schreibt, dass es ihm gut gehe, aber er sein Zuhause vermisse. Im August schreibt er noch mal an sein Zuhause, aber hatte noch immer keine Nachricht von dort. Diese bekam er erst Anfang September, worüber er sehr froh ist.

Die letzte Karte aus dem Jahr 1946 von Heinz-Ulrich Storch aus dem russischen Kriegsgefangenenlager an seine Eltern. Repros: Hermann Meyer © Privat

Er fragt, was für Spuren der Krieg in der Heimat hinterlassen hat und bedauert, dass seine Entlassung noch nicht in Sicht ist. Im Oktober bekommt er Antwort von Zuhause, in der er erfährt, dass sein Neffe Heinz geboren wurde. Am 24. November 1946 kommt die letzte Karte von Heinz-Ulrich, auf der er verspricht, die Ohren steifzuhalten. Im Juli 1947 erhält die Familie in Neddenaverbergen einen Brief von Rudi Grünbergen, der beschreibt, wie Heinz-Ulrich starb. Er wurde am 5. Februar 1947 krank, wohl eine Lungenentzündung, und starb zwei Tage später an dieser und an Unterernährung. Beerdigt wurde Heinz-Ulrich am 9. Februar 1947. Rudi richtet die letzten Grüße von Heinz-Ulrich an die Familie aus. Der Briefkontakt mit Rudi besteht weiterhin und Familie Storch schickt ihm Pakete, über die er sehr glücklich ist.

Diese nüchterne Erzählung von 142 Briefen und Karten kann nachgelesen werden im Kapitelhaus Wittlohe. Dort sind die Dokumente archiviert.