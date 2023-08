Früher war der Weg zur Theke nicht so weit

Von: Henning Leeske

Radtour zum Jubiläum: Mitglieder des TSV Luttum vor dem Luttumer Backhus mit den geehrten Vereinsmitgliedern (vorne) und dem ersten Vorsitzenden Axel Oestmann (3.v.l.) nach der Jubiläumsradtour. © Leeske

Der TSV Luttum besteht seit 50 Jahren. Im Rahmen der Feier blickten die aktiven Tischtennisspieler auch auf ihre Anfänge im Gasthaus Zur Post zurück.

Luttum – Seit 50 Jahren spielen die Mitglieder des TSV Luttum den kleinen Ball auf der Tischtennisplatte übers Netz. Deswegen feierten die Luttumer Sportler das 50-jährige Vereinsjubiläum auf dem Gelände an der Dorfscheune im zweitgrößten Ort der Gemeinde Kirchlinteln.

Bei seiner kurzen Festansprache blickte der Vorsitzende Axel Oestmann auf die Anfänge des Vereins im Gasthaus Zur Post zurück. „Die ersten Jahre spielten die Gründungsmitglieder noch auf dem Saal des Gasthauses. Da war der Weg zur Theke nicht so weit“, scherzte er. So wurden alle Punktspiele der Herrenmannschaft zunächst im Festsaal des Vereinslokals ausgetragen, bis eine richtige Sportstätte gebaut wurde. Denn nach der Gründung am 25. Mai 1973 dauerte es bis 1977, als die Sporthalle an der Luttumer Grundschule fertig war und dort die Tischtennisplatten aufgestellt werden konnten. Dorthin folgten auch einige Jahre nach der Gründung die Damenmannschaft und die Jugend.

Früher wurden auf dem Saal im Luttumer Gasthaus Zur Post Feste gefeiert – aber eben auch Tischtennis gespielt. Repro: Leeske © Leeske, Henning

Die Halle ist bis heute die Spielstätte der Aktiven, auch wenn mittlerweile keine Ligamannschaft mehr am Start ist. Vereinsintern schmettern sich Spieler im Training die Bälle aber immer noch engagiert um die Ohren.

Früher war das noch anders, als es in den Auswärtsspielen bis nach Lilienthal ging und um die Bezirksmeisterschaft gespielt wurde. Der Verein hat also über viele Erfolge in der Historie zu berichten. Daher machte Oestmann ein kleines Ratespiel über die Vereinsgeschichte. Die Mitglieder hatten immerhin einige Antworten parat, weil sogar einige Gründungsmitglieder bei der Feier mit von der Partie waren. Ursprünglich waren die Gründungsmitglieder Erwin Bukowsky, Horst Dittmer, Meta Hepke, Wilhelm Hepke, Friedhelm Klasen, Walter Klasen, Walter Kleinbrod, Hans-Hermann Köster, Willi Rosebrock, Elsbeth Schwarze, Angelika Wöbse und Manfred Oestmann, der auch der erste Vorsitzende war.

Axel Oestmann freute sich zudem, im Jubiläumsjahr gleich mehrere Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue ehren zu können. Dies waren Gabi Vix, Marion Jacobs, Johannis Meyer, Gerd Blome, Reinhold Claußen und Klaus Meyer. Er betonte dabei die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verein und im Vorstand. „Gabi macht den ganzen Schriftverkehr für den Verein und auch die Organisation für die Feier heute hat wunderbar geklappt“, sagte er und dankte für das Engagement der Mitglieder.

Die Tischtennisspieler trainierten an ihrem Feiertag ihre Kondition mit dem Fahrrad, in dem sie eine große Radtour über die Oterser Allerfähre bis zum SV Wahnebergen und zurück nach Luttum absolvierten. Danach feierten sie noch lange – und natürlich bei reichlich Tischtennislatein, um sich gemeinsam an die Netzroller oder Kantenbälle zu erinnern.

Auch die größten Erfolge riefen sich die Tischtnnisspieler gerne noch einmal in Erinnerung. „Einmal war ich sogar in der Jugend bei den Norddeutschen Meisterschaften und wurde Achter, aber wo wir damals spielten, weiß ich gar nicht mehr“, zeigte Oestmann auf, wie fokussiert er zu seiner Zeit auf Schläger und den kleinen weißen Ball war. lee