Frühblüher sorgen für Farbkleckse

Kirchlintelns Ortsmitte soll noch schöner werden / Unterstützung erbeten

+ Die Akteure von „Kirchlinteln blüht auf“ nach getaner Arbeit an der Ecke Kükenmoorer Straße/Hauptstraße.Foto: Arbeitsgruppe

Kirchlinteln – Rechtzeitig zum Frühlingsanfang sorgten die Akteure der Initiative „Kirchlinteln blüht auf“ dafür, dass die Rosen in der Ortsmitte vom Winterschutz befreit wurden. Die Beete wurden aufgelockert und vom Laub befreit. „Die robusten Rosen haben die kalte Jahreszeit gut überstanden“, freut sich Susanne Bödecker. „Da jetzt erst einmal alles aufgefrischt ist, können wir in Ruhe beobachten, wie sich Rosen und Storchschnabel weiter entwickeln, um uns im Sommer wieder an den reichlichen Blüten zu erfreuen“, sagt Gisela van Heyningen.