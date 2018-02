Freundschaften entstehen beim Bogenschießen

Westen - Auch in der dunklen Jahreszeit sind die Bogenschützen des TSV Jahn Westen, mittlerweile die größte Sparte des fast 400 Mitglieder zählenden Vereins, nicht untätig. Derzeit werden internationale Kontakte gepflegt.

Aktuell nehmen zwei junge Spanierinnen aus der Nähe von Barcelona, die den Landkreis Verden im Rahmen eines Schüleraustauschs des Gymnasiums am Wall in Verden besuchen, regelmäßig am Training der Bogenschützen teil.

Die beiden Teenager Gemma Riesco und Laura Figueras sind während ihres dreimonatigen Besuchs in Hülsen beziehungsweise Westen untergebracht. Kurz nach ihrer Ankunft berichtete Laura ihrer Gastschwester Luzi Maj Leonhardt, dass sie sich kurz vor der Abreise aus Spanien noch einen eigenen Bogen gekauft hat, weil ihr der Sport so gut gefällt. Da kam das Gespräch schnell darauf, dass es in Westen eine Sparte im TSV gibt, die regelmäßig in der Natur, aber auch der örtlichen Sporthalle das Bogenschießen trainiert.

Auch Gemma und Saskia Martens, bei der sie untergebracht ist, waren gleich begeistert und so war der Kontakt zum Verein schnell hergestellt. Beide Schülerinnen aus Spanien knüpfen nun auch außerhalb der Schule Kontakte zu einheimischen Jugendlichen. Mittlerweile sind beide in den Verein eingetreten und üben fleißig und mit zunehmendem Erfolg den Umgang mit Pfeil und Bogen.

Wer sich auch für den Bogensport interessiert und es den beiden jungen Spanierinnen nachtun möchte, ist beim Training stets herzlich willkommen.

www.jahn-westen.de.