Frauen planen Familienmesse in Kirchlinteln

Von: Reike Raczkowski

Sind gespannt, wie die Familienmesse ankommt: Luisa Lühring, Maike Grimm und Pia Jödicke (von links) haben die Veranstaltung mit ganz viel Herzblut geplant. © Raczkowski

Vom Babyschlafcoach bis zur Stillberatung: Die Familienmesse „Lütt un mien leev“ lockt erstmals nach Kirchlinteln.

Kirchlinteln – Wenn auf einmal ein Kind da ist, müssen sich Eltern mit vielen Fragen auseinandersetzen, auf die sie vielleicht nicht vorbereitet waren. Will ich stillen und wenn ja, wie lange? Will ich mein Kind am Körper tragen und wenn ja, auf welche Weise? Will ich Pampers nutzen oder lieber nachhaltige Stoffwindeln? Was mache ich, wenn das Kind nicht länger als zwei Stunden am Stück schläft? „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man in so einer Situation weiß, wer einem helfen kann“, sagt die Walsroder Familienbegleiterin Maike Grimm. Sie ist eine von drei Frauen, die gerade dabei sind, eine Familienmesse zu organisieren, die unter dem Namen „lütt und mien leev“ am Samstag, 29. April, 10 bis 17 Uhr, im Lintler Krug in Kirchlinteln stattfinden wird.

Außer ihr planen noch Luisa Lühring, Kirchlintler Trageberaterin, und Pia Jödicke, Verdener Expertin für Stoffwindeln, die Veranstaltung, bei der die Besucher ganz viel erfahren können über Themen von Kindersicherheit im Auto bis hin zur Resilienz im Familienalltag. Sie können Produkte kennenlernen und kurzen Fachvorträgen lauschen, während sich Kinder auf einer Hüpfburg austoben oder sich ihre Gesichter fantasievoll schminken lassen können. Die Fördervereine von örtlichen Kindergärten bieten Kaffee und Waffeln an und eine gut bestückte Tombola gibt es auch. „Und die ersten 50 Besucher erhalten tolle Goodiebags mit schönen kleinen Geschenken“, sagt Pia Jödicke.

„Beziehungsorientierte Elternschaft“ ist der gemeinsame Ansatz

Die drei Frauen, die sich beruflich mit unterschiedlichen Herausforderungen der Elternschaft beschäftigen, haben festgestellt: „So eine Messe, bei der es gebündelte Informationen dieser Art gibt, Unterstützungs- und Beratungsangebote, hat es bisher in der Region nicht gegeben. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das dann eben selbst auf die Beine stellen“, erzählt Luisa Lühring.

„Beziehungsorientierte Elternschaft“ sei der Ansatz, der die drei Frauen verbinde. Und nach diesem Maßstab hätten sie auch die Aussteller ausgewählt. Pia: „Der Grundgedanke am Anfang war: Wir wollen jungen Eltern vorrangig die Unsicherheit nehmen. Wir wollen zeigen, dass man manche Dinge heutzutage vielleicht anders angehen kann.“ Damit die Eltern sich sicher und bestärkt fühlten, bräuchte es aber fundierte Informationen und kompetente Beratung.

Zum Beispiel – das Herzensthema von Pia – die Stoffwindel: „Viele Eltern würden gerne nachhaltig wickeln, wollen die Umwelt schonen und die Windel-Industrie nicht unterstützen.“ Aber es gebe viele Unsicherheiten: Bekomme ich eine Stoffwindel wirklich sauber? Wie hygienisch ist das? Ist es gut für die Entwicklung meines Kindes? Auf der Messe in Kirchlinteln können sich Eltern vertrauensvoll an Pia wenden und sich Informationen holen. Maike Grimm kennt die Sorgen und Nöte von Müttern, die Probleme beim Stillen haben – und Luisa Lühring unterstützt Eltern gern dabei, wie sie ihr Kind sicher und ergonomisch in einer Tragehilfe oder im Tragetuch tragen können.

Für Schwangere, Eltern, Großeltern, Fachpersonal...

Und auch die anderen Aussteller sind echte Profis auf ihrem Gebiet: Wiebke Lax von den „Zwergperten“ aus Bremen informiert rund um Kindersicherheit im Auto, Wiebke Warnke über Resilienz im Familienalltag und Babyschlafcoach Lena Onuscheid stellt ihr Projekt der „Schlafschatzkiste“ vor. Auch das Kinderhospiz Löwenherz hat an diesem Tag im Lintler Krug einen Infostand.

Osteopathin Karin Becker informiert über die Kopfgelenk-induzierte Symmetrie-Störung, das sogenannte Kiss-Syndrom. Rebecca Kämpfert hat Wissenswertes über die Ernährung in Schwangerschaft und Wochenbett im Gepäck und Jessika Bialek erklärt, warum Groß und Klein von Familienyoga profitieren können.

Ein schöner Nebeneffekt der Messe sei, dass die vielen kleinen, vornehmlich von Frauen geführten Unternehmen einander kennenlernen und „netzwerken“ könnten, erklärt Maike Grimm. „Wir wollen in diesem Rahmen auch nicht so bekannten Vereinen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.“ So sei auch „Mother Hood e.V.“ mit im Boot. Der Verein unterstützt zum Beispiel Mütter, die eine traumatische Geburt erlebt haben.

Hauptzielgruppe der Familienmesse seien Schwangere, werdende Eltern, Erziehungsberechtigte von kleinen Kindern und natürlich Fachpersonal. Aber auch Omis und Opis seien ausgesprochen gern gesehen.

Der schöne plattdeutsche Name der Veranstaltung, „Lütt un mien leev“, bedeute frei übersetzt „Klein und mein Liebstes“, berichten die drei Frauen, „Wir können ehrlich gesagt alle kein Plattdeutsch“, geben sie zu. „Aber wir fanden das einfach so schön.“

Der Eintritt zur Familienmesse ist frei. Wer mag, schaut sich vorab die Homepage oder den Instagram-Account der Veranstaltung im Internet an.

Mehr Informationen unter www.luettunmienleev.de und Instagram: luettunmienleev_familienmesse