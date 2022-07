Der Kleinbahnbezirk beantragt Fördergelder

Von: Reike Raczkowski

Die Bewerbung ist raus: Siegfried Dierken, Anja König und Arne Jacobs bei der Übergabe der Antragsunterlagen vor der Grundschule in Luttum. © Reike Raczkowski

Der Kleinbahnbezirk bewirbt sich als Dorfregion um die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm zur Förderung öffentlicher und privater Projekte.

Luttum – Das ist schon ein Paket: „Zug um Zug in Richtung Zukunft“ sind die Antragsunterlagen überschrieben, mit der sich der Kleinbahnbezirk als Dorfregion um die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm bewerben möchte. Bei Erfolg winken Fördergelder für viele öffentliche und private Projekte. Übergeben haben den dicken Ordner Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs und Eitzes Bürgermeisterin Anja König an Siegfried Dierken, den Dezernatsleiter im Amt für Regionale Landesentwicklung.

Der freute sich über die Bewerbung und lobte die sehr gute Vorbereitung aller Akteure, betonte aber auch: „Einen Automatismus, dass man sich bewirbt, und dann auf jeden Fall aufgenommen wird, gibt es nicht.“ Schon jetzt lägen im Geschäftsstellenbereich zwei weitere Bewerbungen vor, eine aus dem Nordkreis und eine weitere aus dem Heidekreis. „Wir bewerten die Bewerbungen auf Geschäftsstellenebene, aber die finale Entscheidung trifft das zuständige Ministerium.“

Beeindruckt habe ihn im Kleinbahnbezirk aber, wie groß der Enthusiasmus bei diesem Projekt sei. Bei den bisherigen Veranstaltungen zum Thema habe es eine enorme Resonanz gegeben. „Das Interesse war riesig, die Begeisterung deutlich zu spüren.“ Er hoffe, dass dieser Schwung jetzt nicht wieder abflaue. Denn erstens würde es noch eine ganze Weile, sicherlich bis Frühjahr nächsten Jahres, dauern, bis eine Entscheidung gefallen sei. Und zweitens sei es eben auch möglich, dass der Kleinbahnbezirk zumindest noch nicht in der kommenden Förderperiode dabei ist. Er hoffe, dass die Dörfer von Eitze bis Stemmen trotzdem am Ball bleiben werden und sich dann erneut für eine spätere Förderperiode bewerben würden. „Dann würde man eben auch ganz sicher wissen, dass es sich nicht nur um ein Strohfeuer handelt.“

Jacobs, der natürlich auf einen positiven Bescheid hofft, versicherte: „Wir haben uns fest vorgenommen, jetzt nicht einfach auf das Ergebnis zu warten, sondern dran zu bleiben. Alle sind Feuer und Flamme, die bisherige Zusammenarbeit noch zu vertiefen. Wir haben zum Beispiel auf jeden Fall vor, dass sich die Dörfer alle mal gegenseitig besuchen, vielleicht im Rahmen einer Fahrradtour.“

Dierken glaubt, dass die Dorfregion grundsätzlich große Chancen für eine positive gemeinsame Entwicklung habe, weil der Kleinbahnbezirk kein „mal eben so spontan ausgedachtes Synonym“ sei, sondern weil es unter den Bürgern tatsächlich ein Gemeinschaftsgefühl gebe.

Schon bei den Vorbereitungstreffen für den Antrag habe man gemerkt, dass sich die Ortschaften mit den gleichen Fragestellungen beschäftigen würden. Anja König: „Der Kleinbahnbezirk ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, um Fördergelder zu bekommen. Es ist eine gewachsene Region.“