Fördergelder fließen weiter in die Gemeinde Kirchlinteln

Von: Reike Raczkowski

Teilen

In die Elektrotechnik der historischen Wassermühle Stemmen soll investiert werden. Dafür gibt es eine Leader-Förderung. © Raczkowski

Die Gemeinde Kirchlinteln wird weiterhin von Fördergeldern profitieren. Zum einen wurde der Förderzeitraum für die Dorfregion „Von Bierde bis Wittlohe“ verlängert, zum anderen haben die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Aller-Leine-Tal beschlossen, zwei weitere Projekte zu fördern. Das eine betrifft das Dorfgemeinschaftshaus in Armsen, das zweite die Wassermühle in Stemmen.

Kirchlinteln – Rund 16 650 Euro Leader-Mittel gehen in die Ortschaft Armsen. Darüber freuen sich die Projektträger des Heimat- und Kulturvereins, die einen Anbau am Dorfgemeinschaftshaus planen. „Es handelt sich dabei um einen Abstellraum für unsere Theaterbühne und die Requisiten“, berichtet Martin Strecker, zweiter Vorsitzender des Vereins und Projektleiter. Bisher hätten die Vereinsmitglieder die schweren und sperrigen Bühnenteile in der Heimatstube im Obergeschoss untergebracht. „Aber auch bei uns gilt: Die Ehrenamtlichen werden nicht jünger. Das Treppenhaus ist eng – es ist wirklich schwierig, die Teile immer hoch und runter zu schleppen.“ Ein barrierefreier Raum hinter dem eigentlichen Gebäude – diesen Traum wollen sich die Vereinsmitglieder nun erfüllen. Ziel des Projekts sei aber nicht nur die Unterbringung der Materialien und Requisiten, sondern ebenso die Umnutzung des derzeitigen Abstellraums für Zwecke der Dorfgemeinschaft: Geplant ist ein Buffetraum für Veranstaltungen. „Das würde die Vermietung unseres Saals lukrativer machen“, so Strecker, der sich freut, dass die LAG die Gelder bewilligt hat. „Wir werden umgehend prüfen, ob die ursprünglich angesetzten Kosten gehalten werden können.“ Denn wegen der aktuellen Preissteigerungen wolle man natürlich keine unangenehmen Überraschungen erleben. Wenn alles klar geht, sollen die Bauarbeiten bereits im November beginnen und vielleicht sogar schon im kommenden April abgeschlossen sein.

Anerkennung für die nächste Leader-Periode steht noch aus

Bei dem zweiten Projekt sollen Gelder in die Wassermühle Stemmen fließen, die, nachdem ihre Turbine bereits mithilfe von Leader- und Denkmalschutzmitteln instand gesetzt wurde, nun eine neue Elektrotechnik benötigt. Ulrike Rusack, Besitzerin des schmucken Denkmals: „Die neue Technik ist dringend notwendig, damit wir auch weiterhin Energie mit der Wassermühle gewinnen können.“ Um den Wert des technischen Denkmals und den wesentlichen Teil dieser historischen alternativen Energiegewinnung weiterhin gewährleisten zu können, beschloss die LAG, rund 12 200 Euro an Leader-Mitteln freizugeben.

Ebenfalls Thema bei der Lokalen Aktionsgruppe waren jetzt die im Frühjahr erstellten Regionalen Entwicklungskonzepte zur neuen Förderperiode. „Das Aller-Leine-Tal darf sich freuen: Lediglich zwei kleine Nachbesserungen am Regionalen Entwicklungskonzept sind erforderlich. Die vom Regionalmanagement vorgeschlagenen Änderungen beschloss die LAG einstimmig, sodass sie beim Land eingereicht werden können“, berichtet das Büro Koris in einer Pressemitteilung. Für die offizielle Anerkennung als Leader-Region für die kommende Förderperiode müsse sich das Aller-Leine-Tal aber noch etwas gedulden. Vorher müsse der Strategieplan der gemeinsamen Agrarpolitik des Bundes von der EU-Kommission anerkannt werden.

Fördergelder fließen bekanntlich auch in sogenannte Dorfregionen. In dem Bereich „von Bierde bis Wittlohe“ mit den Ortschaften Bierde, Böhme, Altenwahlingen, Kirchwahlingen, Groß Häuslingen, Klein Häuslingen, Ludwigslust, Otersen und Wittlohe konnten bereits zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Zusätzlich wurden mehr als 80 private Maßnahmen durchgeführt. „Besonders hervorzuheben ist dabei der hohe Anteil an Umnutzungen und Revitalisierungen, die den Zielen des Mehrgenerationenwohnens und der Innenentwicklung dienen, aber auch den Tourismus fördern“, schreibt das Büro Koris.

Dorfregion-Förderzeitraum bis 2025 verlängert

Da weiterhin ein hoher Bedarf zur Durchführung von Projekten und Prozessen im Rahmen der Dorfentwicklung vorhanden ist, hatten die Gemeinden Böhme, Häuslingen und Kirchlinteln eine Verlängerung des Förderzeitraums beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Lüneburg, Geschäftsstelle Verden, beantragt, dem nun stattgegeben wurde. Dezernatsleiter Siegfried Dierken vom ArL begründet dies damit, dass „der bisherige Verlauf der Dorfregion Bierde bis Wittlohe sowohl bei den privaten Antragstellern als auch im Bereich der öffentlichen Antragstellung sehr erfolgreich war“. Die Verlängerung gilt für zwei Jahre, das heißt bis zum 31. Dezember 2025. Der letzte Antragsstichtag ist der 30. September 2024.

Ein Schwerpunkt in der Verlängerung soll auf dem Thema Grundversorgung liegen. So gibt es Überlegungen, das Angebot des Dorfladens Otersen auf andere Ortschaften der Dorfregion durch Einrichtung von Satellitenstandorten auszuweiten. Auch die Schaffung eines größeren Veranstaltungsraums bleibt ein Thema. Bedarf bestehe laut Koris auch weiterhin für private Antragsteller. So könne derzeit beobachtet werden, dass vermehrt leergefallene Hofstellen an neue Besitzer übergeben werden. Dabei handele es sich um Kinder oder Enkel, die in ihre Heimat zurückkehren, oder um Familien, die sich gern in dieser Region niederlassen möchten. „Dies ist für die angestrebte Verjüngung der Dorfregion von hoher Bedeutung“, so Koris.