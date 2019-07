Fliegende Fliesen und ein lauter Knall

Penny-Markt nach dem Unfall: Wachschutz sichert nachts das Gebäude

+ Markierungen auf der Fahrbahn zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Fotos: Bruns

Kirchlinteln – Nach dem spektakulären Unfall am Sonnabend, bei dem ein Fahrzeug in den Kirchlintler Penny-Markt geschleudert worden war, konnte der Discounter gestern in gewohnter Form wieder öffnen. Über das Wochenende hatten die Geschäftsräume aufgrund der Beschädigungen durch einen Wachschutz gesichert werden müssen.