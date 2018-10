Figur zeigt „Friedfertigkeit und das Fehlen jeglicher Eile“

Scheepers Vadder in Neddenaverbergen feierlich enthüllt / „Sieht einfach super aus“

+ Noch einige Zeit nach der Enthüllung war rund um das neue Neddener Denkmal einiges los. - Fotos: Röttjer

NEDDENAVERBERGEN - „Scheepers Vadder war kein Held, kein Mahner und auch kein Kauz, er war ein ganz normaler Mitbürger in seinem Dorf. Die Attraktivität des Fotos, das ihn beim Dengeln einer Sense zeigt, rührt daher nicht von seiner Person her, sondern von der Stimmung und Symbolik des Motivs.“ Das betonte der Neddener Ortsvorsteher Uwe Panten anlässlich der Feierstunde zur Enthüllung einer Skulptur, die Scheepers Vadder beim Dengeln seiner Sense zeigt. Ein Fotograf hatte in den 30er-Jahren diese Szene mit seiner Kamera festgehalten und die Fotografie ließ Scheepers Vadder zumindest in der Region berühmt werden. Im Rahmen der Straßensanierung wurde die Idee geboren, dieses Fotomotiv als Bronzefigur an alter Stelle wieder aufleben zu lassen.