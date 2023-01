Fieser Katzenquäler verletzt Kater mit Metallkugeln – Tier stirbt

Von: Johannes Nuß

Teilen

Ein Kater ist in Kirchlinteln im Landkreis Verden durch zwei Metallkugeln zu Tode gekommen. © Christoph Schmidt/dpa/Symbol

Unbekannte haben in Kirchlinteln einen Kater mit zwei Metallkugeln so schwer verletzt, dass er zu Tode gekommen ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Kirchlinteln – Waren hier fiese Katzenquäler am Werk? Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, soll zwischen dem 2. und 4. Januar 2023 in Kirchlinteln (Landkreis Verden) eine Katze mit zwei Metallkugeln verletzt worden sein. Wie die Metallkugeln in den Körper des Tieres gekommen sind, ist bis jetzt noch unklar.

Wie es seitens der Polizei weiter heißt, sei nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass der Kater zwischen dem 2. Januar, am Vormittag, und dem 4. Januar, am Nachmittag, im Bereich der Straße Bockhörn verletzt worden ist. Der Kater verstarb wenige Tage später. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.