Farbe, Kraft und Religion lassen Müllerhaus leuchten

Brunsbrock - Während draußen Schnee und Eis glitzerten, glühte das Innere des Brunsbrocker Müllerhauses förmlich in leuchtenden Farben. Bei der Einweihung von Belinda di Kecks neuer Ausstellung strahlten die Werke der Schwäbin, die heute in Verden wohnt und arbeitet, in den kräftigen Farben der Kanaren. Das kommt nicht von ungefähr, denn die Künstlerin hat lange auf La Palma gelebt.

Vor mehr 30 Jahren beschloss die damals 18-Jährige, dass sie nach der Ausbildung zur Holzbildhauerin mehr von der Welt sehen wollte: Berlin, London, Paris, Teneriffa und dann La Palma. Dort ist sie hängen geblieben, weil ihr die Insel so gut gefiel und viele Freunde dort lebten. Nach Verden zog sie der Liebe wegen und hat nun im Müllerhaus die neuesten Werke ausgestellt.

Bernd Schwiedrzik fasste in seiner Einleitung zusammen: Er sehe Belinda di Keck auf mindestens drei Achsen unterwegs: „Erstens räumlich, zwischen La Palma und Verden. Zweitens geschichtlich, von unseren Vorfahren bis heute und drittens als Teil der Schöpfung, religiös sozusagen.“ Belinda di Keck stimmte allem, besonders dem Religiösen zu. Ihre katholische Herkunft sei dabei Anschub zur Auseinandersetzung, berichtet sie im Gespräch. Habe man ihr in der Kindheit von der Erbschuld der Frau erzählt, so wende sie ihren Blick heute auf die Urkraft der Frauen. Sie ist sich sicher: Würden sich alle Frauen auf der Welt mehr aus ihrer zurückhaltenden Rolle heraustrauen, sähe die Welt heute friedlicher aus.

Di Keck beeindruckt mit ihrer Holzschnittkunst

Ihre spirituelle Kunstfertigkeit zeigt ein beeindruckendes Triptychon. Es zeigt „Ishtar in Inanna“. Ishtar ist die bekannteste Göttin Mesopotamiens, des Gebietes aus dem Urstromland zwischen Euphrat und Tigris, heute Iran und Irak. Di Keck stellte die Seitenteile aus alten Türen her und beeindruckt mit ihrer Holzschnittkunst. Die Figur des rechten Teils könnte genauso gut aus der alten afrikanischen Mythologie stammen. Das Zusammenspiel aller Elemente ist faszinierend: Völlig unbeeindruckt von den einfachen Materialien hat di Keck eine Art Altar erschaffen.

Das „Göttinnen-Zimmer“ beherbergt eine ganze Reihe von Skulpturen. Besonders angetan hat es di Keck die erst 2008 bei Grabungen an der Karsthöhle Hohler Fels in der Schwäbischen Alp gefundene „Venus von Hohlefels“. Sie ist in Blaubeuren im Museum für Urgeschichte ausgestellt, dort hat di Keck sie sich vor zwei Jahren angesehen. „Die Figur wurde aus Mammut-Elfenbein geschnitzt, vor mehr als 38 000 Jahren. Es ist die älteste von Menschenhand geschaffene Frauenfigur“, erklärt sie. Bei di Keck findet sich die Venus in einer Reihe von Urmütter-Gemälden, alle strahlen die Erdverbundenheit der frühen Mythologie aus. „Frauen sollten sich wie Töchter von Göttinnen fühlen“, ist die Künstlerin überzeugt.

+ Rosenquarz aus La Palma ist das Material dieses Bildes. © di Keck

Das Bild „Heimkehr“ im Erkerzimmer erzählt von den meeresgrünen Lichtern auf La Palma. Das Bild wurde ausschließlich mit Materialien der Insel hergestellt. Die „Heimkehr“ wird behütet von „Wächterkatzen“, wobei di Keck allen Katzen Menschenaugen gibt: eine Hommage an ihre eigenen Katzen daheim.

