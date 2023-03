Familientreffen des „Kleinbahnclans“

Mehrere Generationen der großen Familie kommen zum traditionellen Treffen nach Hohenaverbergen. © Leeske

Mehr als 70 Personen kamen im Hohener Gasthaus zum Drommelbeck zum Familientreffen der besonderen Art zusammen.

Hohenaverbergen – In der Gemeinde Kirchlinteln gibt es einige Familiennamen, die jedem ein Begriff sind. Dazu gehören Wieters, Heemsoth, Scharninghausen sowie Familie Burfeind aus dem Landkreis Stade, die jetzt ein großes Treffen aller Cousinen und Cousins veranstalteten.

Ursprünglich fand das Familientreffen mit bis zu vier Generationen jährlich zum Geburtstag der Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma Marie Wieters (Jahrgang 1907) in Armsen statt. Nachdem die Seniorin im Jahr 2000 verstorben war, traf man sich sporadisch zu verschiedenen Anlässen. Jetzt wählte man wieder den Stammtermin, es wäre ihr 116. Geburtstag gewesen.

Kennenlernen beim Spaziergang im Dalsch

Bei der aktuellen Zusammenkunft dieses „Kleinbahnclans“ konnten die jüngeren Teilnehmer auf dem gemeinsamen Spaziergang in den Dalsch die Verwandtschaftsverhältnisse aufklären und sich zum persönlichen Werdegang austauschen. Die Älteren erzählten sich Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten, denn schon seit mehr als 60 Jahren treffen sich die Cousinen und Cousins mit ihren Tanten, Onkeln und Großeltern.

Organisator Frank Scharninghausen erinnerte an die Kriegswirren im April 1945, als Marie Wieters mit ihren fünf Kindern im Keller ihres Hauses Schutz suchte und plötzlich ein englischer Soldat der jungen Familie gegenüberstand und wohl auch Schüsse fielen. Diese Begegnung ging gut aus, was heute noch Erleichterung auslöste. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte und vergrößerte sich die Familie immer weiter. Inzwischen gibt es 18 Enkelkinder, 33 Urenkelkinder und 16 Ur-Urenkelkinder. Dankbar ist die Familie, dass alle fünf Kinder von Marie Wieters im Alter von inzwischen 80 bis 86 Jahren teilnehmen konnten.

Ein Großteil der Familie lebt in der Gemeinde Kirchlinteln und ist auch im Alltag miteinander verbunden. Zu dem Treffen reisten aber einzelne Nachkommen der Wieters ganz aus Tübingen, Oldenburg und Kuhla bei Himmelpforten aus dem Landkreis Stade zum Stammsitz der Familie Wieters an.

Oft sehen wir uns auch einfach beim Bäcker oder sogar bei Feuerwehreinsätzen.

Die Inspiration für das Familientreffen bekam Frank Scharninghausen aus dem gemeinsamen Spaziergang der Familien mit Picknick vor 55 Jahren durch den Dalsch. „Das fand ich toll und erstaunlich, dass man damals schon die Idee hatte, so was zu unternehmen. Das waren noch ganz andere Zeiten in den 60ern. Ich selber war noch gar nicht geboren“, schilderte er. Es stand einfach eine Neuauflage eines Treffens in großer Runde an. Das hatte Scharninghausen nachhaltig motiviert. „Wat darut worn ist“ lautete der Titel seiner Ansprache zu Beginn der Familienfeier, worin er auf die Familiengründung in den 30ern durch die Großeltern mit ihren fünf Kindern einging. Dabei kamen natürlich auch die schwierigen Zeiten während des Zweiten Weltkrieges zur Sprache, als auch ein polnischer Zwangsarbeiter in die Familie integriert war. Glücklicherweise haben sie alles gut überstanden und konnten so die Basis für „diese große wunderbare Familie legen“.

Die Wieters und Scharninghäuser treffen sich aber nicht nur zu offiziellen Anlässen. „Oft sehen wir uns auch einfach beim Bäcker oder sogar bei Feuerwehreinsätzen“, so Scharninghausen.