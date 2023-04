Kirchlintler Familienmesse öffnet „Türen und Herzen“

Von: Reike Raczkowski

Die Planung steht und Pia Jödicke, Verdener Expertin für Stoffwindeln, Luisa Lühring, Kirchlintler Trageberaterin und die Walsroder Familienbegleiterin und Stillberaterin Maike Grimm (v.l.) sind voller Vorfreude. © Raczkowski

Ganz viele Infos für Schwangere und Eltern gibt es bei „Lütt un mien leev“, der Familienmesse am 29. April im Lintler Krug.

Kirchlinteln – Hier wird die Hüpfburg stehen, dort der Infostand der Familienberaterin und da hinten, da soll die „Milchecke“ eingerichtet werden, ein abgetrennter Bereich, in dem Kinder ganz in Ruhe gestillt werden können. Maike Grimm, Pia Jödicke und Luisa Lühring sind happy: Kurz vor der von ihnen geplanten Familienmesse „Lütt un mien leev“ steht das Raumkonzept im Lintler Krug und auch ansonsten ist fast alles in trockenen Tüchern. Jetzt müssen am Samstag, 29. April, 10 bis 17 Uhr, nur noch viele Besucher kommen. Der Eintritt ist frei und neben ganz vielen Informationen rund ums Kind und die Familie gibt es auch eine Tombola mit hochwertigen Preisen – und die ersten 50 Familien erhalten prall gefüllte Goodiebags mit kleinen Geschenken.

Insgesamt 14 Aussteller informieren an diesem Tag über ihre vielfältigen Angebote – in angenehmer, heimeliger Atmosphäre, versprechen die drei Veranstalterinnen. „Wir wünschen uns, dass sich die Besucher gut aufgehoben und kompetent beraten fühlen“, so Luisa Lühring. „Die üblichen Babymessen, die sind ja normalerweise doch sehr verkaufslastig.“ In Kirchlinteln dagegen gebe es echten Mehrwert. Im Mittelpunkt stünden Informationen über Angebote für Schwangere und Eltern. „Es geht auch darum, Hemmschwellen abzubauen.“ Sie erhoffe sich, dass am 29. April „nicht nur Türen, sondern auch Herzen“ geöffnet werden.

Angebote niedrigschwellig kennenlernen

Sei es, dass die Besucher auf der Messe einmal eine Stoffwindel in die Hand nehmen, ein paar einfache Familien-Yoga-Übungen ausprobieren oder einem kurzen Vortrag über Kindersicherheit im Auto lauschen können: Jeder könne für sich das mitnehmen, was ihn interessiere. „An diesem Tag wird natürlich keine individuelle Beratung möglich sein. Ziel ist es vielmehr, die verschiedenen Angebote niedrigschwellig kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen“, so Lühring weiter.

„Nach dem ersten Artikel in der Verdener Aller-Zeitung haben wir zusätzliche Anfragen von Ausstellern bekommen – mehr, als wir Kapazitäten haben“, erzählt Pia Jödicke. „Das hat uns überrascht und natürlich auch gefreut.“ Neu dazu gekommen seien zum Beispiel eine Familienfotografin, eine systemische Familienberaterin, ein Infostand der Dorfhelferinnen sowie buggyfit, ein Bewegungsangebot für Frauen während und nach der Schwangerschaft.

Stillberatung, Babyschlafcoach, Ernährung in Schwangerschaft und Wochenbett sowie Informationen über das sichere und ergonomische Tragen von Babys sind weitere Themen, mit denen sich die Besucher beschäftigen können. Zur Stärkung gibt es Waffeln und die kleinen Besucher dürfen sich beim Kinderschminken in Fantasiewesen verwandeln.

Alle Interessierten sind eingeladen zu „Lütt un mien leev“, was „Klein und mein Liebstes“ bedeutet, wobei die Hauptzielgruppe der Familienmesse Schwangere, werdende Eltern, Erziehungsberechtigte von kleinen Kindern und Fachpersonal sind.

Mehr Informationen unter www.luettunmienleev.de, Instagram: luettunmienleev_familienmesse.