Nach schwerem Unfall auf der L171

+ © Bruns Der Angeklagte 88-Jährige gab seinen Führerschein noch in der Sitzung des Amtsgerichtes ab. © Bruns

Verden/Kirchlinteln – Ein 88 Jahre alter Angeklagter aus Schwitschen (Kreis Rotenburg) hat am 25. September 2018 auf der Landesstraße 171 nahe der Kreisgrenze einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Wegen fahrlässiger Tötung wurde er am Dienstag am Amtsgericht Verden zu 100 Tagessätzen á 70 Euro verurteilt. In der Sitzung gab er seinen Führerschein freiwillig nach 67 Jahren für immer ab.