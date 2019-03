Erstaunliche Ergebnisse

Armsen – „Allgemein ist Armsen ja als Dorf der Quellen, Eichen und Gärten bekannt, aber dieser Slogan sollte einfach mal um den Begriff Künstler erweitert werden“, so Ortsvorsteher Hermann Ramme bei der Eröffnung der Kunstausstellung der Armsener Malkurse. Seit 18 Jahren seien diese Gruppen im Dorfgemeinschaftshaus „heimisch“, und Jahr für Jahr würden immer schönere Bilder ausgestellt. „Die Veranstaltung hat sich etabliert. Für das DGH und für den ganzen Ort ist sie immer ein sehr interessantes Angebot“, so Ramme.

Begrüßt wurden die Mitglieder der Malgruppen sowie die Gäste von der Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins, Marela Seemann. Sie freue sich darüber, dass auch zu dieser 18. Vernissage die Akteure so abwechslungsreiche Werke zeigten. Die Kursleiter Viktor Lau und Ingrid Prill hätten die Teilnehmer bei der Umsetzung mit ihrem technischen und gestalterischen Fachwissen begleitet und unterstützt. Dabei seien Kunstwerke in Aquarell, Acryl, Öl, Bleistift, Pastellkreide sowie in Spachteltechnik verwirklicht worden.

Exemplarisch ging sie auf einige Bilder ein und bat zwei Künstlerinnen, kurz etwas zu ihrem Werk zu erzählen. Sabine Grimmer erläuterte ihre künstlerische Vorgehensweise mit Spachteltechnik und Bärbel Drewes gab einen Einblick in die Entstehung ihres Gemäldes, das einen Raben zeigt. Sabine Kunath konnte nicht zur Vernissage kommen, für sie übernahm Marela Seemann. Der Künstlerin liege die Landschaft rund um Kirchlinteln besonders am Herzen und das wolle sie in ihren Bildern festhalten.

Die elf Akteure machten mit ihrer spürbaren Freude an der Malerei und Leidenschaft für die Kunst die Ausstellung erneut zu einem Erfolg. Die vielen Gäste bewunderten die ausgestellten Bilder und überzeugten sich von den Fortschritten und den mittlerweile fast schon professionell zu nennenden Ergebnissen auf Leinwänden und speziellen Papieren auf den Stellwänden. Die meisten Akteure waren vor Ort und standen für etwaige Fragen zur Verfügung.

Marela Seemann hatte in ihrer Begrüßung besonders Regina Röhrs und Bärbel Drewes für ihr Engagement gedankt, nur durch ihren Einsatz sei es möglich gewesen, die Kurse und die Bilderausstellung weiterhin anzubieten. Die jahrelange Spartenleiterin der Kunstgruppe, Gertrud Koch, hatte ihr Amt zum Anfang des Jahres aufgegeben.

Ein Dank galt außerdem den Armser Dörpsängern unter der Leitung von Katrin Peutow, die mit einem fröhlichen Mix aus Frühlingsliedern den Auftakt gestalteten sowie den Spendern der Kuchen und Torten für die Kaffeetafel und weiteren fleißigen Helfern. rö