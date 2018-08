In Kirchlinteln formiert sich Protest gegen das geplante Baugebiet „Ritterallee II“

Bürger gegen Waldabholzung

+ © Raczkowski Protest gegen das Bauprojekt: Anwohner der Ritterallee, des Eichendorffwegs, der Weitzmühlener Straße sowie Naturschützer vor dem Waldstück, das abgeholzt werden soll. © Raczkowski

Kirchlinteln - Die Stimmung ist gedrückt bei den Anwohnern der Ritterallee, der Weitzmühlener Straße und des Eichendorffwegs. Aber auch die örtlichen Naturschützer sind besorgt. „Ich lebe und wohne seit 60 Jahren in der Gemeinde Kirchlinteln, aber was jetzt hier abgeht, so was habe ich noch nie erlebt“, sagt Jürgen Brammerloh, der vor zwei Jahren sein Haus an der Ritterallee gebaut hat, bei einem Besuch der Verdener Aller-Zeitung vor Ort. Grund für den Ärger sind die aktuellen Planungen der Gemeinde, ein angrenzendes Waldstück abzuholzen und in Bauland umzuwandeln. „Ritterallee II“ ist der Arbeitstitel des Projektes, das in seiner unmittelbaren Nachbarschaft kaum Fans hat.