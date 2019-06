Erneuter Besuch bei einer Königin

+ Besuch der Majestät: Unter den Augen von Königin Heidi Drewes (Mitte hinter den drei Jungs) nagelt Harald Treffner die Scheibe an die Giebelwand des Hauses. Foto: meyer

Kirchlinteln-Weitzmühlen – Großes Bohei für die Damenkönigin des Schützenfestes in Weitzmühlen. Zum zweiten Mal nach 2011 errang die Kirchlintlerin und gebürtige Weitzmühlenerin Heidi Drewes den Titel. So mussten die Weitzmühlener in das Hoheitsgebiet der Kirchlintler Schützen, um ihrer Königin die Scheibe zu überbringen.