Erinnerungen an ein altes Handwerk

Gelungener Mühlentag in der Gemeinde Kirchlinteln / Pfingstausflügler nehmen die Museumsbahn

Die Eisenbahnfreunde transportierten am Montag zahlreiche Radler von Verden nach Stemmen.

Brunsbrock/Stemmen - Den Deutschen Mühlentag nutzten am Montag viele Pfingstausflügler in der Gemeinde Kirchlinteln dazu, zwei besonders interessante Gebäude zu besichtigen. Ziele der Besucher waren die Schmomühle in Brunsbrock und die Wassermühle in Stemmen. Unterwegs waren die vielen Ausflügler mit dem Fahrrad oder dem Auto, außerdem fuhr die Museumsbahn der Verdener Eisenbahnfreunde von Verden nach Stemmen, und auch die Solarfähre Otersen/Westen war in Betrieb.