Erinnerung an die Todesangst

Zeitzeuge Dietrich Steinwede berichtet über das Kriegsende in Wittlohe

+ Aufschlussreich war das Interview, das Harm Schmidt und Pastor Wilhelm Timme von der ZWiK mit Dietrich Steinwede (von links) führten. Foto: Zwik

Wittlohe – Es war für den 89-jährigen Dietrich Steinwede eine Zeitreise in seine Kindheits- und Jugendzeit, die ihn in seine alte Heimat Wittlohe führte. Auf Anregung der Zeitgeschichtlichen Werkstatt im Kapitelhaus zu Wittlohe (ZWiK) war er eigens aus Bad Godesberg angereist, um über seine Erlebnisse am Ende des Krieges und kurz danach zu berichten.