Kirchlintler Maas verrät sein Hunde-Eis-Rezept: eine Erfrischung mit Leberwurst

Kirchlinteln – Die aktuelle Hitzewelle quält empfindliche Menschen und Tiere gleichermaßen. Mancher Zweibeiner sucht Abkühlung im Pool oder bei italienischem Gelato mit Fruchtgeschmack. Bloß – was machen die Vierbeiner, die auf den Namen Fiffi, Rex oder Bello hören? Bekanntlich können Hunde noch nicht einmal schwitzen, um ihre Körpertemperatur zu senken. Dem treuen Freund des Menschen bleibt nur das Hecheln, wobei Wasser auf der großen Zunge verdunstet und einen kühleren Atem verschafft.

Der Kirchlintler Peter Maas hat sich etwas für seine zwei Lieblinge auf insgesamt acht Pfoten einfallen lassen. Mit Naturjoghurt und Leberwurst hat er besonders herzhaftes Eis kreiert und verwöhnt so seine beiden Hunde Roudi und Pinto mit einem leckeren Fresschen für zwischendurch – samt Abkühlung. In seinem beruflichen Leben beschäftigte sich Maas lange Jahre bei einem örtlichen Futtermittelhersteller mit der Frage, was Hunde zum Fressen gern haben.

Jetzt produziert er selber das Eis für seine Begleiter auf vier Pfoten. Dazu nimmt er naturbelassenen Joghurt mit 0,1 Prozent Fett und handelsübliche Leberwurst. Er mischt alles mit dem Küchenmixer. Die Rohmasse kommt dann in die Silikonform für große Eiswürfel und ab damit in den Gefrierschrank. Nach wenigen Stunden sind die Eisstückchen durchgefroren und fertig zum Verzehr. „Man kann das fertige Eis leicht aus der Form herauslösen“, verspricht Maas. „Am besten lässt man die Mischung über Nacht gefrieren, dann ist immer genug da für den nächsten Tag“, sagt er.

+ „Mehr als zwei bis drei Stücke pro Tag bekommen die beiden aber nicht.“ - Peter Maas, Hundehalter © Leeske

Natürlich wurde für den Pressetermin schon eine Ladung gefrorener Leckerlis vorbereitet und die beiden Vierbeiner bekommen endlich, schon ganz ungeduldig, ihre Leckerbissen. Roudi, die Mischung aus einer argentinischen Dogge und einem Labrador, schnappt den Eisbrocken mit Leberwurstgeschmack und „scheddert“ in wenigen Sekunden das Stück, um die Erfrischung schnell im Magen verschwinden zu lassen. Der kleine Spanier Pinto ist da schon ein echter kleiner Gourmet: Er schleckt genüsslich minutenlang das Leberwursteis, um das Geschmackserlebnis nebst Erfrischung zu genießen.

+ Die Mischung kommt in Silikonformen und dann ab in den Froster. © Leeske

Pinto kam über die Organisation „El Refugio Casas Ibanez“ nach Kirchlinteln zur Familie Maas. Die spanischen Tierschützer nehmen Straßenhunde auf lassen über ihre deutschen Partner eine geeignete Bleibe suchen. „Wir mussten alle möglichen Angaben über die Quadratmeterzahl der Wohnung und Auslaufmöglichkeiten machen, die auch überprüft wurden“, berichtete Maas. Als Iberer kennt Pinto diese Temperaturen am Rande der 40 Grad Marke, aber die kleine Erfrischung ist ihm sichtlich gut bekommen und beide Hunde verlangen vehement Nachschub. „Mehr als zwei bis drei Stücke pro Tag mit großer Hitze bekommen die beiden aber nicht. Schließlich haben sie noch ihr normales Futter“, so das Herrchen. Auf jeden Fall sind die Brocken eine willkommene Erfrischung.

Das Hunde-Eis-Rezept: