Die Erde bebt

Erschütterungen in Verden zu spüren

Kirchlinteln/Verden – Ein leises Grummeln, eine leichte Erschütterung, dann war es auch schon wieder vorbei. Um 18.28 Uhr bebte in Verden für einen kurzen Moment die Erde. Auch im Rathaus, wo zu dieser Zeit der Ausschuss für Straßen und Stadtgrün tagte, war dies deutlich zu spüren. Und der Vorsitzende Carsten Hauschild verkündete denn auch wenige Minuten später, dass das Beben amtlich bestätigt sei. „Wir haben hier so was noch nie gehabt“, meldete sich Kommunalpolitiker Wilhelm Hogrefe aus Luttum per Telefon in der Redaktion der Verdener Aller-Zeitung. Recherchen auf der Internet-Seite des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam ergaben, dass das Epizentrum des Bebens tatsächlich auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchlinteln lag, nördlich der A 27, in rund fünf Kilometern Tiefe und mit einer sogenannten Magnitude von 3,2.