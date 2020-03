emkon-Mitarbeiter bieten ihre Hilfe an

Kirchlinteln – Die Kirchlintelner Firma emkon bietet ab sofort mit ihren Mitarbeitern wegen der Corona-Krise eine Nachbarschaftshilfe an. Die Auszubildenden des Maschinenbauers aus der Bahnhofsstraße wollen für hilfebedürftige Mitmenschen aus der Gemeinde Einkäufe oder sonstige Botengänge erledigen.

„Sei es das Einlösen von Rezepten bei der Apotheke oder das Aufgeben von Post, wir wollen Menschen helfen, die in Folge des Coronavirus zu Hause bleiben müssen“, sagte Firmenchef Andreas Dittrich. Wegen der aktuellen Auslastung im Betrieb könnten die Auszubildenden so den von der Krise Betroffenen hoffentlich sinnvoll helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen. Die St.-Petri-Kirchengemeinde hat ihre Bestrebungen, eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine zu stellen, ihrerseits mit dem Unternehmen koordiniert. Die weitere Vorgehensweise wird bei der Kontaktaufnahme geklärt, um Ansteckungsmöglichkeiten auszuschließen. Hilfsbedürftige Mitbürger können sich melden unter E-Mail an hilfe@emkon-system.de und Telefon 04236/9436-236. lee