Im Einsatz für das Schmuckstück

Armsen – Das putzige Häuschen an den Schienen wird mehr und mehr zu einem Hingucker. Dank einer Gruppe von Ehrenamtlichen entsteht derzeit im alten Armser Bahnhof ein kleines Museum, in dem ab kommendem Herbst alte Handwerksgerätschaften mit Bezug zu der Ortschaft ausgestellt werden sollen.

Entstanden war diese Idee zunächst einmal aufgrund der Schließung des Armser Heuhotels. Betreiberin Gisela Heitmann hatte mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann eine umfangreiche Sammlung an alten Gerätschaften zusammengetragen. „Klar war, dass wir zumindest einen Teil diese Stücke unbedingt für Armsen erhalten wollten“, berichtet Regina Röhrs vom Heimat- und Kulturverein Armsen. „Aber wo wollten wir damit bleiben? Wir suchten nach einem geeigneten Ort, wo die Geräte auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.“

Mit Zustimmung des Besitzers, der Verden-Walsroder Eisenbahn, boten die Verdener Eisenbahnfreunde den alten Armser Bahnhof, den sie bisher vor allem als Lagerraum genutzt hatten, für diesen Zweck an. Denn das wäre schließlich auch für ihre Fahrgäste interessant: In Abstimmung mit dem Fahrplan des Kleinbahnexpresses soll die kleine Ausstellung hin und wieder für Besucher geöffnet werden. Auf Schautafeln soll erläutert werden, wofür welches Handwerkszeug benutzt wurde und welchen Bezug es zu Armsen hat.

Also musste Regina Röhrs nur noch fleißige Helfer suchen, die bereit waren, den Bahnhof auf Vordermann zu bringen. Sie fragte bei ihren „Frischluftschnappern“ nach, einer Armser Laufgruppe. „Die waren sofort begeistert.“ Gemeinsam mit den Verdener Eisenbahnfreunden und weiteren tatkräftig helfenden, männlichen Vereinsmitgliedern aus Armsen und umzu restaurierten sie im Sommer und Herbst das Gebäude. Da gab es einiges zu tun: Die Fensteröffnungen waren zugemauert und mussten aufgebrochen werden, um Tageslicht in den Innenraum zu lassen. Michaela Schmidt, die gerne Möbel aufarbeitet, hat sich alte Fenster aus dem Bestand der Eisenbahnfreunde vorgenommen und sie in neuem Glanz erstrahlen lassen. Diese wurden mittlerweile eingesetzt. Das Dach wurde repariert, eine Tür erneuert und zahlreiche Streicharbeiten vorgenommen.

Während der Einsätze kamen bei einigen der älteren Ehrenamtlichen Erinnerungen auf – an Zeiten, als auf der Strecke noch reger Zugverkehr herrschte. Ab 1910 wurde zwischen Verden und Walsrode einiges auf der Schiene transportiert, zuerst vor allem Mergel und Kali, aber auch Kohle, Zuckerrüben, Kartoffeln und Dünger. Und natürlich Menschen. Gisela Heitmann erinnert sich noch: „Bei schlechtem Wetter durften wir mit der Kleinbahn zum Konfirmandenunterricht nach Verden fahren. Aber wenn es nicht regnete, mussten wir aufs Rad.“

Das Bahnhofsgebäude wurde erst kurz vor dem Ende des regulären Schienenverkehrs errichtet, Anfang der 60er-Jahre. Bis dahin stand an gleicher Stelle eine Wellblechhütte. Bis vor wenigen Jahren wurden die Gleise noch von einigen örtlichen Firmen genutzt, aber auch dies ist mittlerweile vorbei. Heute kutschieren hier die Verdener Eisenbahnfreunde mit ihrem Kleinbahnexpress Touristen und Zug-Enthusiasten von Verden nach Stemmen. Seit 2007 ist auf diesen Touren Armsen wieder Haltepunkt.

Und wenn die Gruppe mit der Inneneinrichtung fertig ist, können die Fahrgäste und andere Interessierte viel über das alte Handwerk erfahren. „Man glaubt kaum, was es in Armsen früher alles gegeben hat: Bäcker, Schuster, Schmiede, Tischler, Schlachter....“, berichtet Röhrs. An den Wänden hängen bereits historische Bilder, die das alte Handwerk in Armsen zeigen. Diese sorgen jetzt, bei den Treffen der Ehrenamtlichen, für viel Gesprächsstoff, weil Erinnerungen aufkommen. Aber nicht nur alteingesessene Armser engagieren sich für den Bahnhof, auch Zugezogene gehören zur Gruppe. „Natürlich will ich etwas über die Geschichte meines neuen Wohnortes erfahren“, sagt Gudrun Tempelmann. „Man will ja mitreden können.“

Weitere Exponate suchen die Ehrenamtlichen nur noch gezielt. Da der Raum klein ist, müssen sich die Armser genau überlegen, was sie ausstellen wollen. „Was uns fehlt, sind Gerätschaften aus dem Bäckerhandwerk“, sagt Röhrs. Wenn da also noch jemand etwas beitragen könnte, würde sie sich das gerne einmal ansehen. Für Fotos, die das historische Handwerk in der Ortschaft zeigen, sei dagegen stets Bedarf. „Und geschickte Handwerker, die uns unterstützen, sind auch immer gern gesehen“, so Röhrs, die berichtet, dass als nächstes die Sanierung der Elektroanlage im Bahnhof ansteht. Der Heimat- und Kulturverein hilft mit den notwendigen finanziellen Mitteln und unterstützt, wie auch der Ortvorsteher Hermann Ramme, das Projekt.

„Unser Ziel ist es, zum Tag des offenen Denkmals 2020, im September, unser kleines Museum erstmals zu öffnen“, sagt Röhrs. Bis dahin sei noch einiges zu tun. Die Exponate sollen Beschreibungen erhalten, die die Besucher über die Funktion des jeweiligen Gerätes informieren. Denn wer erkennt heute noch auf den ersten Blick einen Wollkamm? „Der sieht aus wie ein Folterwerkzeug“, sagt Wilfried Röhrs grinsend.

Weihnachtszauber am vierten Advent

Die Arbeit am Bahnhof hat die Gruppe inspiriert, noch mehr für die Dorfgemeinschaft zu tun. So organisieren sie für den vierten Advent, 22. Dezember, den ersten Armser Weihnachtszauber auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Alle sind eingeladen, sich dort ab 17 Uhr mit Glühwein, Kinderpunsch und Leckereien auf das Fest einzustimmen. rei