Einsatz für den Lintler Blickfang

Freiwillige hübschen Krug-Ensemble auf

Damit das schmucke Ensemble im Ortskern weiterhin ansprechend aussieht, engagiert sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen.

Kirchlinteln - Von Hermann Meyer. Fleißige Hände sorgten jetzt dafür, dass das Ensemble um den Lintler Krug wieder etwas schöner aussieht und in einen werterhaltenden Zustand gebracht wurde. Speziell geht es um das Werkstattgebäude in der historischen Ortsmitte. Die Farbe an den Türen musste erneuert werden. Ins Auge fallen da besonders die Ergebnisse der Arbeiten an den Regenleisten der doppelflügeligen Türen.