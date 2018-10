Einsatz für den Klimaschutz

Schulkinder entkusseln zusammen mit dem Nabu Moorflächen

+ Gustav Schindler (r.) erläutert den Jugendlichen die Funktion des Moores am Moorsee in Goldborn.

kirchlinteln - Es wächst und gedeiht im Moor bei Goldborn. Doch nicht alles, was sich dort ausbreitet, tut der Natur gut, und so machten sich 33 Schüler der Schule am Lindhoop zusammen mit dem Nabu Kirchlinteln an die Arbeit. Entkusseln der vor Jahren gerodeten Fläche stand auf dem Stundenplan. In dem Gebiet wurde bis 1948 Torf zum Heizen abgebaut und nach einer Fällaktion mit Unterstützung des Nabus das ursprüngliche Hochmoor renaturiert.