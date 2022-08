Heike Götz liest in Otersen aus ihrem Buch „Einfach losgehn!“

Teilen

NDR-Fernsehmoderatorin Heike Götz berichtete über ihre Landpartie-Sendungen und las auch aus ihrem neuen Pilgerbuch „Einfach losgehn!“ © lühning

Die NDR-Fernsehmoderatorin Heike Götz war anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Solar-Allerfähre zu Gast in Otersen. Sie berichtete von ihren Landpartie-Radtouren und stellte ihr neues Buch „Einfach losgehn!“ vor.

Otersen – „Einfach losgehn!“ – allein schon der Titel des neuen Pilgerbuches von Heike Götz macht Mut, etwas zu wagen – im alltäglichen Leben, aber besonders bei Pilgertouren. Wirklich jeden Tag neu loszugehn – egal, wie das Wetter ist, egal, wie die eigene Stimmung und Motivation sind. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Solar-Allerfähre war NDR-Fernsehmoderatorin Heike Götz für gut zwei Stunden zu Gast in Otersen und berichtete von ihren Landpartie-Radtouren durch Norddeutschland und anschaulich und authentisch von ihren Pilgertouren.

Das „rote Fahrrad“ aus unzähligen Landpartie-Sendungen seit 1999 hatte Heike Götz in Otersen nicht dabei, berichtete aber trotzdem von ihren Begegnungen und Gesprächen vor laufender NDR-Kamera mit ganz normalen Menschen, die mit Herzblut ihrem Hobby nachgehen oder ehrenamtlich engagiert sind. So wie die Fährleute, „Knüddel-Frauen“ und Dorfladen-Akteure in Otersen, die im März 2013 bei Heike Götz vor der NDR-Kamera standen.

Aber es ging nicht nur um Radtouren durch den Norden, sondern ums Pilgern – das Wandern als Grundform der menschlichen Fortbewegung ohne technische Hilfsmittel. „Einfach losgehn“ bedeute beim Pilgern auch: einfaches – also wenig – Gepäck. Nur das Nötigste: Schlafsack, Regenjacke, Sonnenhut, ein bis zwei Wandershirts, wenig Waschzeug, wenig Lebensmittel, Wasser – und dann: „Einfach losgehn“.

In Swinemünde an der deutsch-polnischen Grenze startete Heike Götz 2021 auf einem der vielen Jakobswege in Europa, dem „Via Baltica“ – 29 Tage lang von Usedom bis Bremen. In Europa gibt es ein weit verzweigtes Netz von Jakobswegen. Der „Via Baltica“ beginnt im Baltikum, der „Via Skandinavica“ beginnt im hohen Norden, der bei Hamburg auf die Route aus dem Baltikum trifft. Alle europäischen Jakobswege führen an die französisch-spanische Grenze und von dort zum großen Ziel Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens.

Beim Start 2021 in Swinemünde lagen 29 Pilgertage und etwa 600 Kilometer Wegstrecke auf der „Via Baltica“ bis Bremen vor Heike Götz und ihrem Ehemann. Durchschnittlich 20 Kilometer seien sie gepilgert, bei großer Hitze, aber auch bei einem starken Gewitter am frühen Morgen. Während der Pilgertour waren beide Selbstversorger, mussten den Lebensmittel-Einkauf vorausschauend planen, weil oft nur alle zwei Tage ein Lebensmittel-Einkauf möglich war. „Gut, dass ihr in Otersen den Dorfladen habt“, erinnerte sich Heike Götz an ihre Dreharbeiten 2013.

Übernachtet wurde in Pilgerherbergen, meistens in Gemeindehäusern der örtlichen Kirche. Geschlafen wurde auf Feldbetten, mal auf Matratzen – nie in Hotelbetten. Nicht immer gab es Duschen, oftmals nur Waschgelegenheiten. „Man beschränkt sich auf das Wesentliche, findet zu sich selbst, beim Pilgern auch zu Gott“, berichtete Heike Götz.

Aus ihrem erst kürzlich neu erschienenen Buch „Einfach losgehn“ las Heike Götz aus den Kapiteln 1 und 2 über die Etappen von Swinemünde bis Greifswald und weiter bis nach Rostock. Meist zeigen Kirchtürme, die aus der Landschaft herausragen, den Weg in den nächsten Pilgerort. Alle Jakobswege sind ansonsten durch die gelbe Muschel gut ausgeschildert.

Natur und Landschaft nehme man beim Wandern aufgrund der Langsamkeit viel intensiver wahr als bei Reisen mit Fahrrad oder gar Auto, betonte Heike Götz. Die Wahrnehmung des Umfeldes mit allen Sinnen sei bereichernd, auch die Begegnungen mit Menschen.

Nach der Lesung signierte Heike Götz zahlreiche Bücher und sprach mit vielen Gästen im Zelt. gl