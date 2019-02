„Ein Traumhund, ein Schatz“: Eine kundige Fachkraft in Sachen Assistenz

Kirchlinteln - Michaela Eckhoff aus Kirchlinteln leidet an der seltenen unheilbaren Muskelerkrankung Multi-Mini-Core-Myopathie (wir berichteten). Sie ist dadurch körperlich behindert, kämpft aber unermüdlich für bessere Bedingungen, die ihr im Alltag eine höchstmögliche Selbstständigkeit ermöglichen. Zwar ist sie noch recht beweglich für eine Rollstuhlfahrerin, doch die Feinmotorik lässt zunehmend nach. Dinge aufzuheben, fällt ihr besonders schwer, auch Handgriffe, die ein Beugen verlangen oder das An- und Auskleiden. Seit einem Jahr lebt eine Pflegeassistenz bei der jungen Frau: die fast vierjährige blonde Labrador-Hündin Pitu, die nach eingehender Ausbildung eine kundige Fachkraft in Sachen Assistenzleistungen ist.

Pitu hat ein quirliges, freundliches Wesen und ist eigentlich immer gut drauf. Flott kommt sie um die Ecke, sagt jedem Besucher neugierig und offen Hallo, nimmt wieder in ihrem Körbchen Platz und blickt entspannt in die Umgebung: In den zur Küche hin offenen Wohnraum, in dem sie jeden Winkel kennt. Aber Pitu kann noch mehr. Sie hilft Michaela durch den Alltag.

Hierfür hat Anna Senkel sie federführend ausgebildet. In der vergangenen Woche hat die Trainerin vom Verein „Hunde für Handicaps“ Michaela und Pitu zum wiederholten Mal besucht, sie auf Spaziergängen oder in ein Einkaufszentrum begleitet, dabei Lektionen wiederholt und korrigiert oder neue Assistenzleistungen mit Pitu trainiert. „Ein ruhiges Wesen, Menschenfreundlichkeit, Lernfreude, Neugierde, Angst- und Aggressionsfreiheit sind die wichtigsten Attribute, die Senkel nennt, wenn es um die charakterlichen Voraussetzungen geht, die ein Assistenzhund mitbringen muss. Eigenschaften, über die Pitu in hohem Maße verfügt.

„Sie ist ein Traumhund, ein Schatz“, schwärmt die Trainerin, und Frauchen Michaela nickt. Diese Voraussetzungen bringt Pitu von Natur aus mit, alles andere, was sie inzwischen kann, zum Beispiel Türen und Schubladen öffnen und schließen, heruntergefallene Gegenstände aufheben oder beim An- und Ausziehen helfen, wurde der Hündin von der Trainerin und von ihrer Chefin Michaela beigebracht. Selbst Scheckkarten oder Geldstücke liest die Fellnase auf. Geradezu mit Leidenschaft räumt Pitu die Waschmaschine ein und aus. Und weil sie eine ganz Schlaue ist, zieht sie jedes Teil einzeln heraus. Sie weiß schließlich, dass es für jeden „Schnauzengriff“ ein Leckerchen gibt .

Etliche Befehle hat Pitu gelernt, und im Gegenzug konnte ihr Frauchen ihrem eigenen Leben ein Höchstmaß an Unabhängigkeit abtrotzen.

Sie lebt allein und hat durch Pitu doch einen Partner an der Seite, für den sie verantwortlich ist. „Hunde sind schließlich hochsoziale Wesen, die auch ihre eigenen Bedürfnisse haben“, sagt die Trainerin. Wie jedem, der einem Beruf nachgeht, steht auch Pitu Freizeit zu. Dann streift Pitu ihre gelbe Arbeitsweste ab, apportiert Bällchen oder darf frei oder an der langen Leine einfach nur Hund sein: Laufen, dass ihre Ohren fliegen oder mit ihrem Kumpel Ole balgen, der den gleichen Job hat und Michaelas Zwillingsschwester Stefanie assistiert.

Senkel ist zufrieden. Sie findet dass es außerordentlich gut zwischen Mensch und Hund läuft. Dabei hilft, dass sie von Anfang an darauf achtet, den richtigen Hund für den Menschen zu finden und umgekehrt. „Bei den beiden passt es geradezu optimal. Pitu himmelt ihre Michaela ja geradezu an.“

Michaela ist bewusst, dass Pitu ihr eine wichtige Partnerin ist. Doch die praktische Hilfe ist nur ein Aspekt. Mindestens ebenso bedeutend sei die emotionale und soziale Unterstützung: „Der Hund treibt mich an. Ich traue mir Dinge zu, die ich vorher nicht gewagt habe.“

Die Kosten eines ausgebildeten Assistenzhundes liegen Anna Senkel zufolge bei rund 25.000 Euro. Doch anders als Blindenführhunde, die im Regelfall von den Krankenkassen als Hilfsmittel anerkannt sind und bezahlt werden, trifft dies auf vierbeinige Hilfskräfte wie Pitu nicht zu. Für sie wurde im Rahmen der Cycling Challenge von „Ride For Help 2018“ im Rahmen einer Fahrradtour über die Alpen eine stattliche Summe gesammelt.

