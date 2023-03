Kirchlintler feiern Sommerfest zum 900-jährigen Bestehen

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Von Hüpfburg bis Historisches, von Chorgesang bis Rockmusik ist beim Jubiläumsfest für jeden Geschmack etwas dabei, versprechen Dr. Jörg Schumacher und Hermann Meyer. © Raczkowski

Der Name Lintlo wurde erstmals 1123 in einer Urkunde des Bischofs Dithardus von Verden erwähnt. Was das bedeutet? Ganz klar: Kirchlinteln ist ganz schön alt, ein Senior unter den Ortschaften quasi. 900 Jahre, das muss man erst mal schaffen. Und feiern muss man das natürlich auch.

Kirchlinteln – Der Name Lintlo wurde erstmals 1123 in einer Urkunde des Bischofs Dithardus von Verden erwähnt. Was das bedeutet? Ganz klar: Kirchlinteln ist ganz schön alt, ein Senior unter den Ortschaften quasi. 900 Jahre, das muss man erst mal schaffen. Und feiern muss man das natürlich auch. Ein richtig schönes Sommerfest soll es werden. Eingeladen sind alle Kirchlintler Einwohner und alle, die mit ihnen feiern wollen. Die Planung für das Jubiläum im August kommen langsam auf die Zielgerade und Ortsvorsteher Hermann Meyer und sein Vize Dr. Jörg Schumacher sind sehr zufrieden mit dem, was der engagierte Arbeitskreis bislang auf die Beine gestellt hat.

Den Antrag, dass 900 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung der Ortschaft ein Jubiläum gefeiert werden soll, hatte ursprünglich die Grünen-Fraktion des Gemeinderates gestellt. „Die haben uns damit reichlich Arbeit aufgebürdet“, sagt Hermann Meyer lachend. „Aber wir freuen uns natürlich darüber“, so Schumacher. Denn, da sind sich alle einig: Ein schönes Fest, das die Einwohner zusammenbringt und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt, das kann Kirchlinteln nach der langen Pandemiezeit gut gebrauchen.

Ganz viele wollen sich beteiligen

Der Termin für den offiziellen Festakt und das Rahmenprogramm im Lintler Krug steht bereits: Am Sonnabend, 26. August, soll zunächst der beliebte „Markt am Krug“ wie gewohnt ab 10 Uhr viele Menschen auf das Gelände locken und dann soll es nahtlos in die 900-Jahr-Feier übergehen. „Mittags ist die offizielle Eröffnung mit Ansprachen und Grußworten“, berichtet Meyer. „Besonders schön finde ich, dass die Ukrainerin Oksana Sydorchuk zu diesem Anlass die Bandura, die ukrainische Lautenzither, spielen wird.“

Eine Andacht mit Posaunenchor soll dann für festliche Stimmung sorgen. „Es gibt im Laufe des Tages reichlich weitere Musik“, so Meyer. Sowohl der Lintler Chor als auch die Vielharmonie hätten bereits Auftritte zugesagt. Weitere Bands und Musiker seien angefragt. Als Hauptact am Abend sollen die „Sixtons“ auftreten und für gute Stimmung mit großen Rock-Hits sorgen.

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Waffeln vom Förderverein Unter den Buchen und auch weitere Verpflegung sei in Planung, berichtet Schumacher. „Und klar, dass sich auch die Kinder nicht langweilen müssen.“ Hüpfburg und Kinderschminken müssten unbedingt sein, „und wir haben auch noch ein paar andere Ideen.“

Die Veranstalter hoffen, dass sich auch die Kirchlintler Schauspieler dafür begeistern lassen, eine kleine Theateraufführung mit dem Thema 900 Jahre Kirchlinteln beizutragen.

Seniorennachmittag und historische Fotos

Weil in 900 Jahren viel passiert ist, wird es eine Endlos-Diaschau mit unzähligen historischen Fotos geben, die wahrscheinlich im Speicher gezeigt wird. „Die Bilder stammen aus dem Fundus von Hermann Meisloh. Der Heimatverein hat sich die Mühe gemacht, diese zu digitalisieren“, berichtet Hermann Meyer.

Apropos Historie: Natürlich soll es für die Interessierten auch Informationen über die Geschichte der Ortschaft geben. So lädt Ortsvorsteher Meyer für Freitag, 19. Mai, zu einem Vortrag über 150 Jahre Eisenbahngeschichte in Kirchlinteln ein und verspricht: „Ich bringe viele schöne alte Bilder mit.“ Und am Vorabend des Festes, Freitag, 25. August, wird Dr. Florian Dirks, Kreisarchivar, einen Vortrag über 900 Jahre Kirchlinteln halten.

„Weil es uns ganz wichtig ist, auch eine Veranstaltung für die älteren Bewohner der Ortschaft anzubieten, sind diese für den 23. Juli zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag mit Lichtbildervortrag in den Krug eingeladen“, so Meyer.

Unter dem Motto „900 Jahre Kirchlinteln“ soll es aber noch einige weitere Highlights in diesem Jahr geben. Meyer nennt zwei Beispiele: So wolle die Kirchengemeinde St. Petri einen „Treppenlauf“ über 999 Stufen für einen guten Zweck organisieren. Und auch der Gemeindefeuerwehrtag in Kirchlinteln-Deelsen werde unter dem Jubiläumsmotto gestaltet.

Für den Arbeitskreis stehe als nächstes auf der Agenda, Sponsoren für die Veranstaltung einzuwerben. Firmen, die sich dafür interessieren, dürften gerne Meyer oder Schumacher ansprechen. Die Kirchlintler Bürger sind aufgerufen, sich schon mal die Termine zu notieren – und Daumen zu drücken, dass im August das Wetter passt. Damit die Ortschaft auch wirklich ein schönes Sommerfest feiern kann.